Félig betiltották Kanadában a TikTokot

Most már egész Észak-Amerikában forró a talaj a TikTok talpa alatt. A kínai Bytedance által kínált közösségi szolgáltatást akár teljesen be is tilthatják az USA-ban, most pedig a többség számára teljesen váratlanul Kanada is lecsapott rá.

A kanadai kormány egy nemzetbiztonsági vizsgálatot követően szerdán utasította a TikTokot, hogy számolja fel az összes hivatalos üzleti jelenlétét az országban, ezalatt a TikTok Technology Canada nevű helyi leányvállalatát kell érteni. A lépésre az Investment Canada törvény adott lehetőséget, ennek értelmében nemzetbiztonsági vizsgálat indítható a külföldi befektetésekkel szemben, jogalapot szolgáltat a kockázatosnak ítélt üzleti tevékenységek betiltására.

François-Philippe Champagne, az innovációért, tudományért és iparért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a lakosság továbbra is a megszokott módon használhatja a TikTokot, a mostani döntés ellenére a szolgáltatás nem lett teljes mértékben betiltva az országban.

A miniszter elmondása alapján Kanada továbbra is nyitott a közvetlen külföldi befektetések előtt, azonban a kormány le fog sújtani az olyanokra, amelyeket nemzetbiztonsági okokból kockázatosnak vél.

