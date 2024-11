Ingyenessé vált az Unreal és az Unreal Tournament

Kevés jó hírt kaptak az elmúlt időszakban a klasszikus játékok utókornak való megőrzéséért küzdők, azonban az Epic Games most váratlanul kifejezte a szimpátiáját a mozgalommal szemben. Az Old Unreal közösség bejelentése szerint a vállalat engedélyt adott számukra, hogy feltöltsék az 1998-as Unreal Gold és az 1999-ben megjelent Unreal Tournament Game of the Year Edition lemezképeit az Internet Archive szolgáltatásba.

A közösség a saját weboldalán keresztül nem kapott engedélyt az ISO lemezképfájlok terjesztésére, azonban mindkét játékhoz készített egy-egy modern számítógépekre szánt telepítő alkalmazást (Unreal, Unreal Tournament). Ezek letöltik az Internet Archive szervereiről az engedéllyel kiadott lemezképeket, majd segítenek a játékok és a modern számítógépeken való futtatásukhoz szükséges közösségi javítások installációjában.

Az Epic Games néhány éve már semmilyen digitális csatornán keresztül sem kínálja a játékokat, korábban a Steamen voltak megvásárolhatóak. A kiadásuk mostani jóváhagyásával lényegében közkinccsé váltak, bár természetesen magukról a szellemi tulajdonokról ezzel nem mondott le a Epic Games.

