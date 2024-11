Kirabolta egy fiatal fiú az iskolai oktatóját

A mondás szerint a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, ezt most egy amerikai iskolai tanár és a diákja is kénytelenek voltak tapasztalati alapon megtanulni. Az informatika oktatása mellett e-sport edzőként is dolgozó Stuart Simpson feljelentést tett a rendőrségen, állítása szerint az egyik diákja ezer dollárnál is több pénzt költött el illetéktelenül a bankkártyáját használva.

Az Arkansas állambeli Jonesboro város egyik iskolájában tanító férfi azt állítja, hogy a diákja nem tudta kifizetni az internetes játékhoz szükséges PlayStation Plus előfizetést. Jóindulatúan segíteni próbált rajta, a PlayStation-fiókjába bejelentkezve vett neki egy három hónapos előfizetést.

Viszont a kártyaadatait nem törölte a diák PlayStation-fiókjából, mire a tisztázatlan életkorú fiatal a bankkártyáját használva rövid idő leforgása alatt elköltött 1056 dollárt, durván 412 ezer forintot különféle játékokra és játékbeli vásárlásokra.

A problémát felismerve a tanár végül törölte a kártyáját a diák PlayStation-fiókjából, megállapította a kár mértékét, a bankján keresztül pedig képes volt visszaszerezni a pénzét a tranzakciók érvénytelenítésével. Ennek ellenére jelentette a rendőrségen az esetet, bár nem tisztázott, hogy ez teljesen a saját döntése volt-e, vagy nyomást gyakorolt rá a bankja. Kártyacsalás történt, így nem lenne meglepő, amennyiben a pénzintézet ragaszkodna a feljelentéshez.

