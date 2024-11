Berobban Magyarországra a világ negyedik legnagyobb telefongyártója

Vannak olyan márkák, amelyek a világ számos országában tarolnak, de Magyarországon és a környékünkön a beavatottakon kívül nem nagyon ismeri őket senki. Jó eséllyel ezek közé tartozik a Vivo is, de már nem sokáig.

Több modellt is kínál a Vivo Magyarországon

Az egyébként remek, könnyen megjegyezhető nevű kínai vállalat képviselete ugyanis bejelentette, hogy megkezdi a termékei forgalmazását Magyarországon. Ez pedig óriási dolog, hiszen egy egészen döbbenetes méretű és fontosságú cégről van szó, amely jelenleg megkerülhetetlen szereplőnek számít a hatalmas pénzeket megmozgató telefonos iparágban.

A csupán másfél évtizedes múltra visszatekintő, azaz 2009-ben alapított márka ugyanis 2024 őszére elérte globálisan a negyedik helyet. És ezt nem a cég munkatársai állítják, hanem független piackutató vállalatok által hitelesített adatok. Olyan brandekkel van már közvetlen versenyben, mint a Xiaomi, az Apple vagy a Samsung.

A Vivo már nem csak olcsó

A vállalat az első fél évtizedben csak hazai pályán, tehát Kínában vitézkedett. Felbukkant Ázsiában, Amerikában és Európában is. A világ több pontján rendelkezik már gyárakkal, összeszerelő üzemekkel, illetve fejlesztő központokkal. Bár az igaz, hogy kezdetben az olcsó okostelefonokra fókuszált, de ennek már réges rég vége.

A Vivo célul tűzte ki, hogy a magasabb kategóriában, akár a prémium szinten is megvesse a lábát. Ehhez pedig értelemszerűen kiemelkedő képességekkel bíró telefonokra van szükség. Mint ahogyan az a hivatalos magyarországi bemutatkozó eseményen elhangzott a vállalat óriási hangsúlyt fektet többek között a fotózásra és videózásra.

A neves Zeiss céggel együtt fejlesztik a kamerarendszert.



A döntéshozók szerint e tulajdonságokat nagyra értékelik a vásárlók, így együttműködési megállapodást kötött a nagy hírű Zeiss céggel. Velük közösen fejlesztenek kamerarendszert, és a Zeiss a nevét is adja az együttműködéshez. E komponensek pedig már a középkategóriás termékeikben is megjelennek.

Mi kerül Magyarországon a boltokba?

Így például a Vivo V40 típusjelzésű telefonban is, amely a legnagyobb tudású lesz azok közül, amelyek hazánkban a boltokba kerülnek. Ez a durván 170 forintba kerülő készülék a sokoldalú, jó minőségű fotók és videók elkészítését biztosító kamerarendszer mellett szép mozgásvisszaadást biztosító OLED képernyőt és korrekt teljesítményt kínáló hardvert kapott.

Mellette a cég még két készüléket hoz most Magyarországra. A Vivo V40 SE egy durván 80 000 forintba kerülő eszköz, aminek extrája az OLED kijelző. A Vivo Y28 pedig egy hamisítatlan belépő szintű telefon. Tehát nem tud sokat, viszont cserébe nem is kérnek érte sokat, ami egy olyan árérzékeny piacon, mint a magyar, kincset érhet.