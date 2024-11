Véget érhet a Windows újraindítgatása

A Windows kellemetlen sajátossága, hogy a hozzá kiadott frissítések telepítéséhez és alkalmazásához a legtöbb esetben szükség van a számítógép újraindítására. A felhasználók többsége számára ez csak bosszantó kellemetlenség, de a kiszolgálókon üzemkiesést okoz, így pár éve a Microsoft elsőként a Windows szerverekre szánt változatában megkezdte a javítások újraindítást nem igénylő telepítési eljárásának a tesztelését.

A melegjavításnak (hot patching) nevezett módszer látszólag jól működik, így a következő fontos lépést megtéve a Microsoft most elérhetővé tette a kliensoldali Windowsban is. A funkció első körben a Windows 11 Enterprise és a Windows 365 felhasználói számára debütált a csak biztonsági típusú frissítések esetén, azaz továbbra is vállalati környezetben zajlik a tesztelése.

Viszont már ez is remek hír a Windows 11 otthoni Home és üzleti Pro kiadásait használók számára, csak idő kérdése, hogy a technológia mikor szivárog le a számítógépezők oroszlánrésze által használt Windowsokba is.

