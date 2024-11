Újabb fontos Windows-hibákra derült fény

Továbbra is jól tették azok, akik a lehetőség ellenére egyelőre inkább nem frissítettek a Windows 11 idei főverziójára. A javarészt gamereket érintő fülrepesztési gond megerősítését követően a Microsoft két további probléma miatt is blokkolta egyes számítógépeken a 24H2 főverzióra való frissítést.

Elsőként a Star Wars Outlaws kapta meg a szükséges javítást.

Fotó: Ubisoft

Az egyik hiba szintén a gamereket érinti, a 24H2 alatt teljesen lefagyhatnak az Ubisoft egyes játékai, az Assassin's Creed Valhalla / Origins / Odyssey trió mellett a Star Wars Outlaws-t és az Avatar: Frontiers of Pandorát futtatni próbálókat érheti kellemetlen meglepetés. Az Ubisoft javításokat fog kiadni az érintett játékaihoz, az Outlaws esetében ez már be is futott az 1.4.1-es gyorsjavítással.

A másik gond az USB portos hálózati lapolvasókat és multifunkciós nyomtatókat érintheti, a legújabb Windows 11-ben nem működik megfelelően az eSCL (eScanner Communication Language) kommunikációs protokoll, emiatt a 24H2-t futtató számítógépek nem ismerik fel hozzájuk csatlakoztatott és ezt használó eszközöket. Nem tudni, hogy a Microsoft mikorra tudja majd javítani a hibát.

