Családi lakoma könnyedén: Kipróbáltuk a Philips duplakosaras airfryerét

Az egészséges életmódot keresve gyakran ütközünk kompromisszumokba a konyhában. Imádjuk a sült krumplit, a ropogós csirkeszárnyakat, de a bő olajban történő sütés nemcsak időigényes, hanem egészségtelen is lehet. Ezért egyre többen fordulnak az airfryerek felé, amelyek olaj nélküli sütést ígérnek – és közülük is kiemelkedik a Philips 3000 Series duplakosaras modellje. Ropogós hasábburgonya és a szaftos csirkemell egyszerre? A Philips 3000 Series duplakosaras airfryerrel mindez lehetséges. Kipróbáltuk a készüléket, és elmondjuk, miért lehet a konyha új kedvence.

Philips 3000 Series duplakosaras airfryer.

Külső és belső

A Philips 3000 Series duplakosaras airfryer modern, letisztult dizájnnal rendelkezik, amely jól illeszkedik a legtöbb konyha stílusához. A duplakosaras kialakítás különösen izgalmas funkciónak tűnt, hiszen lehetőséget ad arra, hogy egyszerre két különböző ételt készítsünk – például egyszerre süthetünk csirkeszárnyakat és zöldségeket, anélkül, hogy azok összekeverednének. Az eszköz meglepően kompakt a funkcióihoz képest, így kisebb konyhapultokon is könnyen elfér. A kosarak tapadásmentes bevonattal rendelkeznek, így könnyen tisztíthatók.

Funkciók és kezelés

A Philips 3000 Series airfryer számos hasznos funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a használatát. Ezeket egy jól érthető piktogramokkal is ellátott, intuitív érintőkijelzőn keresztül vezérelhetjük. Ezen a digitális kijelzőn könnyen beállíthatjuk a hőmérsékletet és az időzítőt. A készülék előre beállított programokkal is rendelkezik a leggyakoribb ételekhez, mint például a hasábburgonya, csirke, hal vagy zöldség. Emellett lehetőség van a "Keep Warm" funkció használatára is, amely melegen tartja az ételt, amíg a másik kosárban lévő étel elkészül.

Jól érthető piktogramokkal is ellátott, intuitív érintőkijelző.

A készülék egyik legnagyobb előnye a Sync Finish funkció. Ennek segítségével a két kosárban lévő étel pontosan ugyanabban az időben készül el, még akkor is, ha eltérő sütési idővel rendelkeznek. Ez különösen akkor hasznos, ha komplett menüt szeretnénk egyszerre elkészíteni.

Teljesítmény a mindennapokban

Az airfryer valódi próbája persze az, hogyan teljesít a konyhában. Az első tesztünk során klasszikus sült krumplit készítettünk. Az eredmény ropogós, aranybarna volt, és az íze meglepően hasonlított a hagyományos olajban sült változathoz, bár a textúrája kissé könnyedebb. Ezután már eggyel feljebb helyeztük a lécet és Fish&Chips elkészítésének vágtunk neki. Ez az étel is remek lett, a krumpli ugyanolyan kellemes kett, mint az első körben, de mellette a hal is tökéletesen megsült, a belseje is szépen átforrósodott, a külseje pedig ropogós lett. A Sync Finish funkció tökéletesen működött, a két kosárban lévő étel egyszerre készült el, pedig a sültkrumplinak jóval kevesebb időre volt szüksége, mint a halnak.