Az Apple újratervezi a sokat kritizált Magic Mouse-t

Az Apple Magic Mouse egere minimalista dizájnjával és multi-touch felületével sokak kedvence, ám a felhasználók egy jelentős része régóta panaszkodik a kialakításából adódó problémákra. A legnagyobb kritikát a töltőport elhelyezkedése kapja, ami lehetetlenné teszi az egér használatát töltés közben. Úgy tűnik azonban, hogy az Apple végre meghallgatta a felhasználók visszajelzéseit, és egy újratervezett Magic Mouse-on dolgozik.

Apple Magic Mouse - biztosan nem ez a legjobb töltési módszer a világon.

A Bloomberg Mark Gurman által a Power On hírlevélben közölt információk szerint az új egér számos fejlesztést hozhat magával. A legfontosabb változás valószínűleg a töltőport áthelyezése lesz, ami lehetővé teszi az egér használatát töltés közben is. Emellett a pletykák szerint az Apple az egér ergonómiáján is javít, hogy kényelmesebb legyen a használata.

A jelenlegi Magic Mouse egyik legnagyobb problémája, hogy a töltőport az egér alján található. Ez azt jelenti, hogy ha lemerül az akkumulátor, akkor az egeret a hátára kell fordítani a töltéshez, ami lehetetlenné teszi a használatát. Ez a designbeli hiba sok felhasználó számára frusztráló, és sokan kritizálták az Apple-t emiatt.

Az új Magic Mouse várhatóan megoldja ezt a problémát. A pletykák szerint a töltőport az egér elejére vagy oldalára kerülhet, így töltés közben is használható lesz. Emellett az Apple az egér ergonómiáján is javíthat, hogy kényelmesebb legyen a fogása és a használata.

Az új Magic Mouse megjelenési dátumáról egyelőre nincsenek információk. Az Apple általában ősszel jelenti be az új termékeit, így elképzelhető, hogy az új egérre is addig kell várni. Az azonban biztos, hogy a felhasználók már nagyon várják az új Magic Mouse-t, és remélhetőleg az Apple végre megoldja a jelenlegi modell problémáit.

Amellett, hogy a töltőport áthelyezésével és az ergonómia javításával foglalkozik, az Apple más fejlesztéseket is beépíthet az új Magic Mouse-ba. Elképzelhető például, hogy az új egér jobb érzékelővel rendelkezik majd, ami pontosabb és gyorsabb mozgást tesz lehetővé. Az is lehetséges, hogy az Apple új gesztusokat is bevezet az új egérhez, amelyekkel még hatékonyabban lehet majd vezérelni a Macet.