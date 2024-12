Az Apple elkezdte kivonni ezeket a telefonokat az EU-ból

December 28-tól kezdve az Európai Unióban értékesített összes új telefonban USB-C csatlakozónak kell lennie. És bár ez a határidő még körülbelül egy hétre van, az Apple már megkezdte az iPhone SE, iPhone 14 és iPhone 14 Plus - az utolsó, az Apple saját lightning portjával ellátott modellek - kivonását a svájci online áruházából.

Az eltávolítást először a MacRumors szúrta ki, a francia iGeneration kiadvány e hónap elején megjelent jelentése alapján. A The Verge azóta megerősítette, hogy a svájci online Apple Store azt írja, hogy az iPhone SE, az iPhone 14 és az iPhone 14 Plus bármelyik konfigurációja „jelenleg nem elérhető”, ha valaki megpróbálja a kosarába tenni. Más uniós országok, például Franciaország és Spanyolország online Apple Store-aiban azonban jelenleg még vannak raktáron a telefonok. Ahogy hazánkban is.

Itthon egyelőre még kapható az utolsó nem USB-c csatlakozós iPhone modell.

Tekintettel a december 28-i határidőre, az Apple többi uniós boltja hamarosan követni fogja ezt a példát. Ennek ellenére nem világos, hogy az Apple miért döntött úgy, hogy egy héttel korábban kivonja a készletet Svájcból, illetve hogy más országokkal is így fog-e tenni.

Az uniós szabályozás miatt az Apple végül is 2023-ban váltott át az USB-C-re az iPhone 15 esetében. Ami az iPhone SE-t illeti, a pletykák szerint 2025 elején érkezik egy negyedik generációs modell USB-C-vel és egyéb frissítésekkel, például OLED kijelzővel.