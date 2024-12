Hihetetlen, mit rejt ez a mini PC

Ez az első CoPilot Plus mini PC, ráadásul Core Ultra 9 processzort is kapott. Asus NUC 14 Pro AI a neve és mutatjuk a specifikációját is.

Az Asus a szeptemberi IFA-n már megvillantotta a NUC 14 Pro AI mini PC-t, most pedig további részleteket árult el a specifikációkról. A fekete M4 Mac Minire emlékeztető formavilágú gép érdekessége, hogy ez az első Copilot Plus-képes AI mini PC, amely egy Intel Core Ultra 9 processzort rejt magában. Ez a kombináció páratlan teljesítményt ígér mesterséges intelligencia feladatokhoz, játékokhoz és edge computinghoz egyaránt. Asus NUC 14 Pro AI mini PC Az Intel Core Ultra 9 processzor a legújabb generációs, nagy teljesítményű CPU, amely kifejezetten a mesterséges intelligencia feladatok gyors és hatékony elvégzésére lett optimalizálva. A beépített Intel Arc grafika lenyűgöző vizuális élményt nyújt, legyen szó akár játékról, akár tartalomkészítésről. A dedikált NPU (Neural Processing Unit) pedig további lökést ad az AI teljesítménynek, lehetővé téve a komplex modellek gyorsabb betanítását és futtatását. A Copilot Plus integrációnak köszönhetően a NUC 14 Pro AI új szintre emeli a hatékonyságot. A Copilot Plus egy intelligens asszisztens, amely segít a felhasználóknak a mindennapi feladatok elvégzésében, legyen szó akár dokumentumok szerkesztéséről, prezentációk készítéséről vagy éppen programozásról. A Copilot Plus képes megérteni a természetes nyelvet, így a felhasználók egyszerűen, beszéddel vagy szöveges utasításokkal irányíthatják. A kompakt méret ellenére a NUC 14 Pro AI számos csatlakozási lehetőséget kínál. A Thunderbolt 4 porton keresztül nagy sebességű adatátvitelre és külső kijelzők csatlakoztatására van lehetőség. A 2.5G LAN port stabil és gyors hálózati kapcsolatot biztosít, míg a Wi-Fi 7 és Bluetooth 5.4 modulok a vezeték nélküli kapcsolatokról gondoskodnak. A beépített mikrofon és hangszóró pedig lehetővé teszi a videokonferenciák lebonyolítását. Az Asus NUC 14 Pro AI igazi erőmű egy kompakt csomagolásban. Ideális választás lehet azok számára, akik a legújabb technológiát keresik, és szeretnék kihasználni a mesterséges intelligencia nyújtotta előnyöket. A gép kiválóan alkalmas otthoni vagy irodai használatra, de akár professzionális feladatok ellátására is bevethető.

Íme mégegyszer a legfontosabb tudnivalók: Processzor: Intel Core Ultra 9 (2. generációs), akár 120 platform TOPS teljesítménnyel

Intel Core Ultra 9 (2. generációs), akár 120 platform TOPS teljesítménnyel Grafika: Intel Arc 140/130V, Xe2 architektúrával, akár 67 TOPS teljesítménnyel

Intel Arc 140/130V, Xe2 architektúrával, akár 67 TOPS teljesítménnyel AI teljesítmény: 48 NPU TOPS, az előző generációs NUC modellekhez képest háromszoros AI teljesítmény

48 NPU TOPS, az előző generációs NUC modellekhez képest háromszoros AI teljesítmény Memória: LPDDR5x-8533

LPDDR5x-8533 Tárhely: M.2 PCIe Gen4x4 slot, akár 2 TB NVMe SSD támogatással

M.2 PCIe Gen4x4 slot, akár 2 TB NVMe SSD támogatással Csatlakozók: Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI, 2.5G LAN

Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI, 2.5G LAN Egyéb: beépített mikrofon és hangszóró, Copilot Plus gomb, Windows 11 Sajnos az Asus továbbra sem közölte a megjelenés dátumát és az árat. Reméljük, hogy hamarosan napvilágot látnak ezek az információk, és a NUC 14 Pro AI hamarosan elérhetővé válik a nagyközönség számára.

