Az LG bejelentette a legújabb QNED evo tévéit

A QNED9M modell a vállalat True Wireless 4K technológiájával is rendelkezik majd, amely funkció korábban csak az LG M-sorozatú OLED tévékre volt jellemző. Az LG szerint ez egy különálló Zero Connect Box segítségével akár 4K 144 Hz-es videót és hangot is képes vezeték nélkül, képminőségi kompromisszumok nélkül a tévére küldeni.