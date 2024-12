A ChatGPT ingyen elérhetővé teszi beszélgetős keresőmotorját

A mesterséges intelligencia világában izgalmas fejlemény történt: a ChatGPT fejlesztője, az OpenAI mostantól mindenki számára elérhetővé teszi beszélgetős keresőmotorját. Ez a lépés jelentős hatással lehet arra, ahogyan a jövőben információhoz jutunk és keresünk az interneten. Eddig csak a ChatGPT Plus előfizetők férhettek hozzá ehhez a keresési funkcióhoz, amikor az néhány hónappal ezelőtt bétatesztként elindult, de most már általánosan elérhető, mindössze egy bejelentkezést igényel.

Az OpenAI állítása szerint a ChatGPT keresése jobban és pontosabban teljesít, mint korábban.

Fotó: Shutterstock

Mi is az a ChatGPT kereső?

A ChatGPT kereső egy olyan innovatív eszköz, amely a hagyományos keresőmotorokat egy új szintre emeli. Ahelyett, hogy csak kulcsszavakat adnánk meg, természetes nyelven tehetünk fel kérdéseket, és a rendszer képes megérteni a kontextust, és a lehető legrelevánsabb választ adni. Ez a technológia a mesterséges intelligencia legújabb eredményeinek köszönhetően képes bonyolult kérdésekre is értelmes válaszokat adni, és akár több fordulóban is folytathatunk vele beszélgetést. Az OpenAI állítása szerint a keresés így jobban és pontosabban teljesít, mint korábban. És amikor felteszünk egy kérdést, az AI eldönti, hogy friss adatokat kell-e keresnie hozzá az internetről, vagy a már ismert adatok alapján is képes válaszolni. A találatok webes előnézetekkel, képekkel, sőt, még videókkal is megjelenhetnek. Arra kérdésre például hogy „Hol van egy jó étterem a közelben?”, a ChatGPT fényképekkel, linkekkel és útbaigazítással kiegészített opciókat fog adni, az iOS-en az Apple Maps-re hivatkozva. Mivel a ChatGPT a legfrissebb információkat online keresi, ez akár szezonális üzletek esetében is működhet.

A ChatGPT mobilalkalmazás felhasználói azt is észrevehetik, hogy a keresési funkció zökkenőmentesebben integrálódik az Android és az iOS rendszerbe. Az iOS-verzió még az Apple Maps-szel is összekapcsolódik, hogy útbaigazítást nyújtson. Továbbá a ChatGPT Search mostantól a mobilalkalmazás hangmódjával is működik, így a mesterséges intelligenciát gépelés nélkül is ráveheti az online keresésre.