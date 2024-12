Bárkiből szupersztárt csinál a világ legszebb focijátéka az EA FC25

Olyan, mintha a tévében néznénk a meccset.

Az irányításhoz ezúttal is kontrollerre van szükség, aminek minden gombját és apró botkormányát használni kell. Van rövid- és hosszú passz, kényszerítő, sprint, oldalazás, cselezés, hátrálás, odalépés, becsúszás. Emellett figyelni kell az emberváltásra, és még a kombinációk sem hiányoznak, amikkel ritka, speciális mozdulatsorokat lehet előcsalni. Ez lehet, hogy rémisztően hangzik elsőre, de szerencsére a program tartalmaz egy nagyon fejlett oktató módot is, amellyel minden viszonylag gyorsan elsajátítható.

Bajnokságok, kupák és csapatépítés

A már jól bevált módon rengeteg játékmód közül lehet választani, ami garantálja a hosszútávú szórakozást. A szimpla barátságos meccsek mellett indulhatunk a való életben is létező bajnokságokban, nemzetközi kupákban vagy tornákon. Tehát akár végigtolhatjuk akár a Bajnokok Ligáját vagy a Világbajnokságot is. Ennek során pedig belenyúlhatunk, a taktikába, az összeállításba is. Ez már önmagában remek, ám az igazi ínyenceknek mást is tartogat az EA FC25.

A magyar válogatottal is legyalulhatjuk a világot.



Lehetőség van arra, hogy a nulláról, konkrétan a semmiből építsünk fel egy csapatot. Ez pedig igazi mágikus kihívás, hiszen szó szerint a kezünk alatt fejlődnek a játékok, de ügyelni kell a gazdasági háttérre is, valamint kézben tarthatjuk az igazolásokat is. Mélységeiben belekóstolhatunk a futball hátterébe, ami egyet jelent a győzelmek mellett a szívszorító döntésekkel, a kilátástalan mérkőzésekkel, rengeteg csalódással, kudarccal. De, ha mindent jól csinálunk, akkor katartikus élményt jelenthet egy valóban ütőképes gárda összerakása, ahova olyan csillagokat igazolhatunk, mint Messi, Haaland vagy épp Szoboszlai Dominik.

A közönségre is odafigyeltek.



Mert hát az igazi klubok és valódi emberek sem hiányoznak a programból, ami sokak számára igen vonzó lehet. Így akár a magyar válogatottat is irányíthatjuk, és arra is ügyeltek, hogy a srácok fizimiskája is megfeleljen a valóságnak. Ez pedig óriási élmény lehet, pláne úgy, hogy a saját csapatunkba akár Domát, Sallait vagy Varga Barnabást is megszerezhetjük.