Új csúcsprojektorok érkeztek a házimozi rajongói számára

Az Epson, a világ egyik vezető projektorgyártója, bemutatta legújabb házimozi lézerprojektor termékcsaládját, az EH-Q sorozatot. Az EH-QB1000W/B, EH-QL3000W/B és EH-QL7000W/B modellekből álló széria kiváló képminőséget, magas fényerőt és számos olyan funkciót kínál, amelyekkel a felhasználók a lehető legjobb házimozi élményt élvezhetik.

Epson EH-QL3000W projektor.

A projektorok lelke az Epson fejlett 3LCD lézertechnológiája, amelynek köszönhetően a képalkotás rendkívül precíz és éles. A technológia lehetővé teszi a nagyfelbontású, akár 1000 hüvelykes képátló megjelenítését is 4K felbontásban (3840 x 2160 pixel), ami igazi moziélményt teremt otthonában. A kivetített kép nem csak méretében, de fényerejében is kiemelkedő. Az EH-QL7000 modell 10 000 lumen fényerejével a legfényesebb a termékcsaládban, míg az EH-QL3000 6000 lumen, az EH-QB1000 pedig 3300 lumen fényerőt kínál. Ez a magas fényerő lehetővé teszi a projektorok használatát jól megvilágított helyiségekben is anélkül, hogy a képminőség romlana.

A kiváló képminőséghez hozzájárul az 5 000 000:1 dinamikus kontrasztarány is, amelynek köszönhetően a sötét és világos területek közötti átmenet rendkívül finom, a részletek pedig jól kivehetőek maradnak. A projektorok számos olyan technológiával rendelkeznek, amelyek a mozgóképek megjelenítését javítják. A 4K képkocka-interpoláció a mozgást finomabbá teszi, míg a Super Resolution technológia a részletek megőrzésével teszi élesebbé a képet.

Az Epson EH-QB1000B hátulról.

Az EH-Q sorozat projektorai a házimozi élmény maximalizálása érdekében számos olyan funkcióval rendelkeznek, amelyek túlmutatnak az alapvető képmegjelenítésen. A Dynamic Tone Mapping technológia minden egyes képkockán elemzi és optimalizálja a fényerőt és a kontrasztot, így a kép még részletgazdagabbá válik. A HDR10+ (EH-QB1000) és HDR10 (EH-QL3000 és EH-QL7000) támogatásnak köszönhetően a színek még élénkebbek és élethűbbek lesznek.

A házimozi élmény mellett a projektorok a játékosok igényeit is kielégítik. A HDMI 2.1 csatlakozó, a 4K/120 Hz-es frissítési frekvencia és az Auto Low Latency mód biztosítja a gyors és akadásmentes játékélményt. A nagy vetítési méret pedig a sportesemények, koncertek és más tartalmak megtekintését is igazi audiovizuális élménnyé teszi.