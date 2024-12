Eltávolít egy magánszférát védő funkciót a Firefox

Váratlan változtatással fut majd be jövő február elején a Firefox 135 böngésző, a Mozilla el fogja távolítani a Beállítások → Adatvédelem és biztonság felületről a Ne kövessenek kérés küldése opciót. A Do Not Track (DNT) egy ipari szabvány jelzés akart lenni, az opciót bepipált netezők ezzel kinyilváníthatták volna a webhelyeknek és a hirdetőcégeknek, hogy ne kövessék és profilozzák őket a böngészésük során.

A Do Not Track szabványt éveken keresztül próbálta gáncsolni a hirdetőipar, de a böngészőfejlesztők jóvoltából végül csak elérhetővé vált. Viszont a hirdetőcégeknek semmiféle törvényi kötelezettségük sem volt a tiszteletben tartására, így a döntő többségük egyszerűen figyelmen kívül hagyta a jelzést bekapcsolt internetezők akaratát, így a Do Not Track soha nem érte el a célját.

Sőt: egyes hirdetőcégek maximális cinizmussal még fel is használják a jelzés meglétét arra, hogy könnyebben tudják követni az internetezőket.

Emiatt a Firefox inkább teljesen megszabadul a megbukott Do Not Tracktől, a Mozilla helyette a fent említett beállítóoldalon található, a Firefox 120-tól elérhető „Megmondás a webhelyeknek, hogy ne adják el vagy osszák meg az adatait” (Global Privacy Control) bekapcsolását ajánlja.

Ez az Európai Unió, az Egyesült Királyság, továbbá Nevada, Utah és Virginia államokban törvényi alapra hivatkozva jelzi a webhelyeknek, hogy limitálják a felhasználói információk gyűjtését és értékesítését. A Mozilla szerint növekedő trendet mutat a Global Privacy Control jelzést tiszteletben tartó hirdetőcégek és webhelyek száma.

