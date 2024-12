Van jó gamer fejhallgató emberbarát áron. Mutatunk egyet!

A mély hangokkal nem spórol, ami stabil alapokat teremt a dinamikus, naturális hangzás megteremtéséhez. Hanghibákkal egyáltalán nem találkoztunk, de az tény, hogy nem szól olyan tisztán, mint egy audiofileknek szánt, csúcskategóriás fejhallgató.

A térhatású, azaz surround hangzás megteremtésével nem kecsegtet, pedig ez mostanában nagy divat. De, hogy őszinték legyünk, ez nem is nagyon hiányzott, hiszen a tapasztalataink szerint ez a valóságban sosem működik igazán jól. A sztereó hangteret viszont tökéletesen visszaadja, ami azért ma már alapelvárás. A késleltetése a rádiós és a kábeles kapcsolat esetén is észrevehetetlen, ami a játékosoknak létfontosságú. Viszont a hangminőség miatt azt mondhatjuk, hogy nem csak játékra, hanem filmezésre, vagy zenehallgatásra is beválhat a termék.

A gamer fejhallgatók sajátja a mikrofon, amely természetesen innen sem hiányzik. Ez a kiegészítő nem levehető, amit kicsit sajnáltunk. Viszont szerencsére így sincs feltétlenül útban, hiszen egyszerűen fel lehet hajlítani, és így eltávolítani a száj útjából. Ennél is fontosabb, hogy a zajosodást egészen jól szűri, így akkor is hallható marad.

Megéri az árát a Lenovo Gamer fejhallgatója?

A Lenovo Legion H600 jelenleg 26 000 forintért szerezhető be. A hang minőségére és az árra nem lehet panasz, de mégsem ajánlhatjuk mindenkinek jó szívvel. Aki ugyanis telefonhoz keres egy jó fejhallgatót, annak egy másik modellt kell keresnie. Viszont aki alapvetően számítógép kiegészítőjeként vetné be, annál nagyon beválhat. Igazán sokoldalú, kifejezetten dizájnos termék, amely általános hétköznapi használatra is megállja a helyét. A vezeték nélküli technológia jól működik, és ez remek, hasznos extra.

