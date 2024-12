Hihetetlen összegeket fizet a Google az Apple-nek

Komoly bajba került az Egyesült Államokban a Google, az ország igazságügyi minisztériuma által indított versenyügyi per elsőfokú ítélete szerint monopóliummal rendelkezik az internetes keresőmotorok piacán. A cég persze megfellebbezte az ítéletet, ám a minisztérium addig is különféle ötletekkel állt elő, hogy milyen üzleti praktikák befejezésére kívánja kötelezni a vállalatot, még a Chrome böngésző eladatásának az ötletét is belengette. A pereskedés várhatóan még évekig elhúzódik majd, nem mostanában kerül pont az ügy végére. Éppen ezért is még mindig érkeznek olyan újonnan nyilvánosságra hozott bírósági iratok, amelyek eddig nem hallott információkat tartalmaznak, most épp az Apple kelt újból a Google védelmére az alapértelmezett keresőmotoros üzletük miatt.

A Google csak 2022-ben olyan 20 milliárd dollárt (7900 milliárd forint) fizetett az Apple-nek, hogy a terméke legyen az alapértelmezett keresőmotor a Safariban, az őrült összegű üzlet a pereskedés egyik központi elemévé vált.

Most az Apple szolgáltatásokért felelős üzletágának elnöke új iratot adott be a bíróságra, amelyben azt ecseteli, hogy a vállalat miért nem kíván a Google-lel rivális, saját internetes keresőmotort készíteni. Eddy Cue szerint három fő oka van a piacról való távolmaradásnak.

Az Apple jelenleg más növekedési területekre fókuszál. Saját keresőmotor készítése esetén rengeteg tőkét és alkalmazottat kellene átmozgatnia a projektre, évekbe és több milliárd dollárba kerülne a netes keresőmotorok piacára való betörési kísérlet. Az internetes keresés gyorsan változik a mesterséges intelligenciás forradalom miatt. Emiatt gazdaságilag nagy kockázatú volna a projekt. Egy üzletileg életképes keresőmotor működtetéséhez rendkívüli kapacitású és költségű infrastruktúrára, továbbá célzott reklámokat megjelenítő hirdetési rendszerre volna szükség. Az Apple-nek nincs meg az utóbbihoz szükséges, specializált tudású szakembergárdája, ráadásul a célzott hirdetéseket megjelenítő rendszerhez profilozni kellene a felhasználókat. Az Apple régóta az ügyfelek magánszférájának a védelmére helyezi a hangsúlyt, aktívan reklámozza is ezt számukra. Nehéz lenne arany középutat találni a profilozásuk és a privát szférájuk védelme között.

