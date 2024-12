Ingyen letölthető a szinte új Gyűrűk Ura-játék

Megkezdte a játékosztogatásának év végi ünnepi szezonját az Epic Games Store digitális játékbolt, ennek keretében le sem leplezi egy héttel előre a következő címet, hiszen a szokásosnál nagyobb értékű meglepetésekkel készül. Most megjött az első ünnepi ingyenjáték, a számítógépes játékosok 2024. december 19. délután 5 óráig a The Lord of the Rings: Return to Moriát adhatják hozzá örökre a játékkönyvtárukhoz.

„Az egyetlen túlélőjáték, amely Középfölde negyedkorában játszódik. Indulj egy epikus kalandra Moria, a törpök szülőföldjének visszaszerzésére. Fedezz fel, készíts és építs a procedurálisan generált világokban. Játssz magányos kalandorként, vagy állj össze a barátaiddal a legfeljebb nyolcfős kooperatív módban” – olvasható a leírásában.

A tizenkét éves kortól ajánlott játék 2023 őszén jelent meg, ennek ellenére moderált a minimum rendszerigénye:

64 bites Windows 10,

Intel Core i5 processzor (legalább négymagos),

NVIDIA GeForce GTX 1060 videókártya,

8 GB RAM,

20 GB szabad tárhely (SSD ajánlott)

szükséges a futtatásához.

