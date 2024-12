Bemutatkoztak az új Intel Arc videókártyák

Tényleg bemutatkoztak még idén az Intel második generációs videókártyáinak első képviselői, ezek a termékek már a Battlemage termékcsaládba tartoznak, Intel Xe2 architektúrás grafikus processzorokat használnak. Mindkettő belépő az 1440p felbontású játékfuttatás világába, az első generációs megfelelőiktől eltérően nem 1080p-re lő velük az Intel.

AsRock Arc B580 Steel Legend 12GB OC

Fotó: AsRock

A termékek az Intel Arc B570 és az Intel Arc B580 neveket kapták, ilyen sorrendben 220 és 250 dollár az ajánlott fogyasztói áruk, a specifikációk tekintetében aránylag minimális köztük a különbség. Jó esély van rá, hogy a legtöbb esetben meglehetősen csekély köztük a teljesítménykülönbség, ám az Intel nem adott érdemi tájékoztatást az ügyben, az Arc B580 teljesítményének az ecsetelésére fókuszált.

Az Intel Arc B580 és Intel Arc B570 specifikációi

Fotó: Intel Corporation

Nem véletlenül, a vállalat szerint 1440p felbontásban az Arc B580 nagy átlagban olyan 10%-kal erősebb az NVIDIA GeForce RTX 4060-nál, miközben 50 dollárral alacsonyabb az ajánlott fogyasztói ára. További kontextusként az Arc A750-hez képest 1440p felbontásban és ultra beállítások mellett B580 olyan 24%-kal jobb tempót tud felmutatni.

A GeForce és az Arc közti különbség nem a két termék közti izomerőbeli eltérésből, hanem az Intel kártyájának jobb memóriakonfigurációjából fakad: az RTX 4060 esetében 8 GB VRAM és 272 GB/s memóriasávszélesség, míg az Arc A580 esetében 12 GB VRAM és 456 GB/s sávszél érhető el. Ebben a felbontásban a GeForce már kezd kifulladni, a videómemória mennyisége és a sávszélessége is szűk keresztmetszetet jelenthet a képkockák renderelésekor.

Az Intel Arc B580 1440p felbontásban átlagosan 10%-kal gyorsabb az NVIDIA GeForce RTX 4060-nál

Fotó: Intel Corporation

Az első Battlemage videókártyák bejelentésével együtt az Intel XeSS 2 képfelskálázási eljárás is hivatalossá vált, ez a cég előző generációs videókártyáin is működik majd. A legnagyobb fejlesztését a hamis képkockák generálásának a képessége jelenti, ezzel párhuzamosan pedig alacsony késleltetésű működési mód is került bele, mindkettőt támogatniuk kell a játékfejlesztőknek.

Ezek az NVIDIA DLSS Frame Generation és az NVIDIA Reflex közvetlen alternatívái. Az Intel XeSS 2 ezekkel az extrákkal az NVIDIA DLSS3 kihívójává vált, műszakilag fejlettebbnek tűnik az AMD FSR3-nál.

Az Intel Arc B580 forgalmazása december 13-án megkezdődik, a független teljesítménymérések elméletileg ezen a napon futnak majd be. Az Arc B570 forgalmazása jövőre csúszott, 2025. január 16-án kezdődik majd.