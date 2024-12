Befejezi három olcsóbb iPhone forgalmazását az Apple

Szokatlan helyzetre hívta fel a figyelmet a francia iGeneration, beszámolója szerint az Apple két héten belül több iPhone és hardveres kiegészítő forgalmazását is megszünteti az Európai Unió tagállamaiban, egész pontosan 2024. december 28-tól nem árulja azokat többé.

A viszonteladóknak nem kell levenniük a polcról a problémás termékeket

Fotó: AB / Unsplash

Az érintett termékek közös vonását a töltésre és adatátvitelre használt Lightning csatlakozó használata jelenti, a jövő évtől kezdődően az EU már megköveteli a gyártóktól az USB-C töltőport használatát. Ez azt jelenti, hogy Lightning csatlakozós termékeket maga az Apple már nem lesz képes árulni az EU tagországaiban, de a viszonteladók még értékesíthetik a meglévő készleteiket az érintett termékeiből.

A lépés keretében a jelenlegi generációs iPhone SE, az iPhone 14, továbbá az iPhone 14 Plus forgalmazása fejeződik be, de például a Touch ID nélküli Magic Keyboard billentyűzet is búcsúzik. A helyzet miatt iPhone SE mobilt a következő generációs modell tavasszal esedékes befutásáig nem lehet majd közvetlenül az Apple-től vásárolni az EU-ban.

