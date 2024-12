Így adományoznak karácsonykor a magyarok

„Azt tapasztaljuk, hogy általában a 13-18 év közötti fiataloknak érkezik a legkevesebb felajánlás. Ennek az lehet az oka, hogy a támogatóink körében inkább a fiatalabb gyermekeket nevelő szülőkben nagyobb a hajlam az adományozásra – mondta el Gál Dávid, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető főigazgatója. – Pedig a hátrányos helyzetű tinik számára külön értéke van az ajándéknak. Nekik alapvető kihívás a jövőkép kilátástalansága vagy az elhelyezkedési kényszer a munkaerőpiacon. Így talán hamarabb maguk mögött kell hagyni a gyermeki lét felhőtlenségét is. Egy-egy ajándék nemcsak örömöt okoz nekik, hanem azt is kifejezi, hogy van, aki gondol rájuk, nincsenek teljesen magukra hagyva, és ők is fontosak.”

Minél többen teszünk jót, annál szebb lehet az ünnep – ezt üzeni a Yettel idén karácsonykor. Az adományozás megkönnyítésében és a megfelelő adomány és adományozott megtalálásában nyújt segítséget, valamint az időhiányra ad megoldást a mobilszolgáltató Baptista Szeretetszolgálattal közös adományozási kampánya, melynek keretében 1200 gyerek idei kívánságát teljesítik.

Az ügyfelek országszerte húsz Yettel üzletben találkozhatnak 60-60 díszt tartalmazó karácsonyfával. A díszeken egy-egy QR kód található, amelyek egy-egy tinédzser kívánságára vezetnek. Az ajándékról és annak eljuttatásáról a mobilszolgáltató és a Baptista Szeretetszolgálat gondoskodik.

A Yettel az ügyfelei számára is készül meglepetésekkel az adventi időszakban: mobilalkalmazásában december 1-től minden adventi vasárnapon egy-egy virtuális ablak válik kinyithatóvá. Ezek a digitális adventi ablakok országosan igénybe vehető, értékes meglepetéseket rejtenek, melyek között felbukkanhat a kultúra, a technológia vagy a divat is.