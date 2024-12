Láthatatlan ellenség: 600 millió kibertámadás történik naponta

A Microsoft friss jelentése, a Digital Defence Report, lesújtó képet fest a globális kiberbiztonsági helyzetről. A zsarolóvírusos támadások száma közel a háromszorosára nőtt egyetlen év leforgása alatt, és naponta 600 millió alkalommal ér valamilyen kibertámadás a Microsoft felhasználóit szerte a világon. Az egyéni felhasználók és a szervezetek egyaránt ki vannak téve a kiberbűnözők egyre növekvő számú, egyre gyorsabb és egyre kifinomultabb támadásainak.

Naponta 600 millió kibertámadás éri a Microsoft felhasználóit világszerte.

Fotó: Igor Stevanovic / AFP/Science Photo Library

A jelentés rávilágít, hogy a támadók a pszichológiai manipulációt továbbra is előszeretettel alkalmazzák. Az adathalászat (phishing) továbbra is a leggyakoribb módszer, amely e-mailben, SMS-ben, sőt, egyre gyakrabban telefonhívásokban is megjelenik. A kiberbűnözők célja, hogy a felhasználók bizalmába férkőzve megszerezzék a jelszavaikat, bankkártya adataikat vagy más érzékeny információkat. Emellett a támadók kihasználják a szoftverek és operációs rendszerek sebezhetőségét is, hogy jogosulatlanul hozzáférjenek a rendszerekhez.

A technológiai innovációkat alkalmazó, úgynevezett tech scam-ek száma megdöbbentő mértékben, 400%-kal emelkedett 2022 óta. A Microsoft adatai szerint ezek a csalások naponta százezres nagyságrendben fordulnak elő. A támadók infrastruktúrájának 70%-a kevesebb mint két órán át aktív, ami rendkívül megnehezíti a hatóságok dolgát a bűnözők felderítésében. A kiberbűnözők a legújabb technológiákat is bevetik a céljaik elérése érdekében, beleértve a mesterséges intelligenciát is. A mesterséges intelligencia segítségével képesek például hamis képeket és hangfelvételeket generálni, amelyekkel megtévesztik az áldozataikat. A Microsoft szerint a kínai hackerek előszeretettel használnak mesterséges intelligencia által generált képeket, míg az oroszok a hangutánzásra specializálódtak.

A kibertámadások célja sokrétű lehet: kémkedés, befolyásszerzés, károkozás, de akár a geopolitikai helyzet befolyásolása is. A Microsoft jelentése szerint a mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet játszik a kiberbiztonságban. A mesterséges intelligencia alapú megoldások segíthetnek a támadások gyorsabb felderítésében és elhárításában, valamint az incidensek hatékonyabb kivizsgálásában.