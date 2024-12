Jön számítógépekre a The Last of Us Part II

A The Witcher IV meglepetésszerű bejelentése mellett a The Game Awards specifikusan a számítógépes játékosoknak is szolgált egy régóta várt hírrel, jövő tavasszal megérkezik a The Last of Us Part II Remastered a platformra.

A játék első része még 2023 márciusában tette tiszteletét számítógépeken, ám sajnos komoly műszaki problémák voltak az átirattal, amelyeket a portolást végzett Iron Galaxy Studios utólag kiadott javításokkal képes volt elfogadható mértékben orvosolni. A második rész potenciálisan jobb állapotban válhat elérhető, a stúdiónak ugyanis a Sony tulajdonában lévő Nixxes Software is besegít az elkészítésébe.

A The Last of Us Part 2 Remastered gépigényére és árára még nem derült fény, azonban 2025. április 3-tól a Steam és az Epic Games Store digitális játékboltban lesz kapható, mindkettőben élesedett már a termékoldala.

Kapcsolódó hír, hogy a The Last of Us tévésorozatos adaptációjának második évada szintén jövő tavasszal válik elérhető. Elképzelhető, hogy nagyjából egymáshoz lettek igazítva a megjelenések.

