Elképesztő Lenovo laptop érkezhet jövőre

A Lenovo tavaly már bemutatta ezt a merész koncepciót. Akkor még csak egy laptop prototípus volt, melynek kijelzője képes felfelé megnyúlni. A vállalat akkoriban azt ígérte, hogy 2025-ben piacra dob egy, a nagyközönség számára is elérhető modellt ezzel a technológiával. Most úgy tűnik, közelebb kerültünk a valósághoz. Az interneten elkezdett ugyanis keringeni az információ, mely szerint ez a laptot tényleg piacképes állapotban van. Egy ismert "szivárogtató", Evan Blass már meg is osztott pár képet, ami állítólag erről a hatodik generációs Lenovo ThinkBook Plusról készült.

A Lenovo ThinkBook Plus kijelzője megnyúlik, ha kell. Kép: Evan Blass

A képeken egy laptop látható, melynek kijelzője valóban felfelé gördül, megnövelve a képernyő méretét és a felhasználói élményt. Ez a radikális dizájn a hagyományos laptopokhoz képest számos előnyt kínálhat:

Nagyobb munkaterület: A kigördülő kijelző jelentősen megnövelheti a használható képernyőfelületet, ami különösen hasznos lehet kreatív szakembereknek, akiknek nagyobb precizitásra és áttekinthetőségre van szükségük.

Többfunkciós használat: A megnövelt képernyő lehetővé teheti az osztott képernyős munkavégzést, vagy akár az érintőképernyő funkciók kihasználását, mint például a rajzolás vagy jegyzetelés.

Hordozhatóság: A gördülő kijelző kompakt kialakítása megőrizheti a laptop hordozhatóságát, miközben szükség esetén nagyobb képernyőméretet biztosít.

Bár a kiszivárgott képek izgalmasak, fontos megjegyezni, hogy a Lenovo hivatalosan még nem erősítette meg a hatodik generációs ThinkBook Plus specifikációit. A képek alapján azonban úgy tűnik, hogy a vállalat komolyan gondolja a gördülő kijelzős technológia bevezetését.

A Lenovo korábban már bizonyította innovációs képességét a ThinkBook Plus sorozattal. Az előző generációs modellekben olyan újdonságokat láthattunk, mint az E-Ink kijelző a laptop fedelén, vagy az átlátszó kijelzős laptop. A gördülő kijelző bevezetése újabb mérföldkő lehet a laptop dizájn evolúciójában.

A hatodik generációs ThinkBook Plus várhatóan 2025-ben jelenik meg. Addig is érdemes figyelni a Lenovo hivatalos bejelentéseit és a további kiszivárogtatásokat, hogy többet megtudjunk erről az izgalmas új technológiáról.