Budapesti lakásra is telik ennek a tévének az árából

Újabb elképesztő csodatévét vásárolhatnak maguknak a legkevésbé árérzékeny fogyasztók, elsőként az Egyesült Államokban előrendelhetővé vált az idén januárban bemutatott LG Signature OLED T okostévé. A készüléket még véletlenül sem lehet semmi mással összetéveszteni, miután látványosan áttetsző a durván 2 méter (77”) átlójú OLED kijelzője.

A rendkívüli készülékről a bemutatása óta semmit sem lehetett hallani, sokan úgy vélték, hogy nem is kerül majd piacra. Erre most rácáfolt az LG, csak sikerült kitolnia a luxus monstrumot a gyárkapun, bár a Best Buy-hoz és Video & Audio Center fogalmazókhoz besétálva nem vihető el raktárról, rendelni kell tőlük.

Az árazást tekintve érthető, hogy a viszonteladók nem kívánnak készletet tartani a tévéből: 59 999 dollárt kell otthagyni a pénztárnál érte. Ez nettó 23,9 millió forintot jelent, magyar áfával együtt bruttó 30,4 millió forintról beszélünk.

Viszont a különösen jó módban élők dörzsölhetik a kezüket, végre tudnak egy igazán különleges tévét venni maguknak, miután idén tavasszal az LG leállította a hasonló árkategóriájú, feltekerhető kijelzős tévéjének a gyártását.

A gyártó természetesen gondolt azokra is, akik számára nem mindegy az árcímke, számukra a napokban jelentette be az új QNED evo tévécsaládját.

