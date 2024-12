Nagyot fejlődött az Apple térképe

Az Apple Maps webes béta verziójának júliusi elindítását követően az Apple most nemrég több város Look Around(körbenézés) utcaszintű nézeteit is hozzáadta az oldalhoz, írja a 9to5Mac. A Look Around az Apple Maps alkalmazáshoz hasonlóan aktiválható az olyan eszközökön, mint az iPhone vagy az iPad, a térképablak bal alsó sarkában található távcső ikon kiválasztásával. Ezután a térképen kattintva és húzva különböző első személyű perspektívákat láthatunk számos nagyvárosban.

Az a kis távcső jelzi a helyet, ahol körülnézhetünk.

Az induláskor az Apple Maps webes bétaverziója olyan alapvető funkciókat tartalmazott, mint az érdekes pontok keresése, az értékelések megtekintése, a területi útmutatók böngészése és az útbaigazítás. A Look Around segítségével a webes verzió közelebb kerül az iOS, iPadOS és macOS rendszereken futó Apple Maps alkalmazással megegyező funkcionalitáshoz - bár olyan személyre szabási funkciók nélkül, mint például a címek keresése a névjegyekből vagy a helyszínek mentése a Könyvtárba.

Én személy szerint gyakrabban használom az Apple Maps alkalmazást a Mac számítógépemen, mint bármely más térképszoftvert, és gyakran tapasztalom, hogy az Apple Look Around gördülékenyebb élményt nyújt, mint a Google Street View. Néha azonban egyébként is kénytelen vagyok a Google Mapsre váltani, mivel az Apple nem támogatja a Look Around-t szülővárosomban, Baltimore-ban (Baltimore, MD) - annak ellenére, hogy még 2017-ben kiszúrtam egy Apple Maps furgont a városban.

A Look Around-t használó városok teljes listája az Apple weboldalán található.