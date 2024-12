Okosabb, mint valaha: Jön a kijelzős Ray-Ban okos szemüveg!

A Meta, a Facebook anyavállalata, a Financial Times egy friss jelentése szerint kijelzőkkel tervezi bővíteni Ray-Ban okos szemüveg termékcsaládját. Ez a lépés új fejezetet nyithat az okos szemüvegek világában, és komoly kihívást jelenthet az olyan versenytársaknak, mint az Apple vagy a Xiaomi. A Financial Times cikkében megjelent információk alapján a Meta számos fejlesztést hajtott végre a Ray-Ban okos szemüvegeken, többek között továbbfejlesztett kamerát, hangszórókat és mikrofonokat, valamint egy áttervezett töltőtokot is bevezettek.

Többféle stílusú kerettel is kaphatóak a Meta és a Ray-Ban kamerás okos szemüvegei és hamarosan kijelző is lesz rajtuk.

Fotó: Meta / Ray-Ban

A Meta Ray-Ban okos szemüvegek eddigi sikere

A Meta 2023-ban lépett be az okos szemüvegek piacára az EssilorLuxotticával közösen fejlesztett Ray-Ban Stories modellel. Ez a termék elsősorban a közösségi média tartalmak gyors megosztására összpontosított, beépített kamerával és hangszórókkal. A Ray-Ban Stories első generációjában használt Qualcomm Snapdragon wearable chip korlátai miatt a Meta a második generációs modellben már a Qualcomm AR1 Gen 1 platformra váltott. Ez a platform sokkal nagyobb teljesítményt nyújt, ami lehetővé teszi a további fejlesztéseket és új funkciók bevezetését.

A 2023-ban megjelent második generációs modell, a Ray-Ban Meta a Meta AI integrációjával még több interaktív funkciót kínál. A Meta számos fejlesztést vezetett be a Ray-Ban Meta okos szemüvegekben, hogy javítsa a felhasználói élményt. Ezek közé tartozik a továbbfejlesztett kamera, amely ultraszéles, 12 MP-es felbontású és 1080p videókat képes rögzíteni portré módban. A kamera automatikusan alkalmazkodik a környezethez, így gyenge fényviszonyok mellett is kiváló minőségű képeket és videókat készíthetünk. A továbbfejlesztett hangszórók erősebb basszust és zajszűrést biztosítanak, míg az öt beépített mikrofon kristálytiszta hanghívásokat tesz lehetővé, és zökkenőmentes váltást biztosít a zene és a hívások között. A Meta gondoskodott a felhasználók adatvédelméről is, egy nagyobb és feltűnőbb adatvédelmi LED-del, ami jelzi a viselő környezetének, hogy épp egy okos szemüveg hatósugarában tartózkodnak. Az áttervezett töltőtok és az intuitívabb alkalmazás szintén hozzájárul a jobb felhasználói élményhez. A Meta View alkalmazásban egy új Kezdőlap fül segít a legfontosabb funkciók felfedezésében, és lehetővé teszi több szemüveg párosítását egyetlen telefonhoz. A Ray-Ban Meta csomagolása minimalista, a töltés pedig a Pogo csatlakozókon keresztül történik.