Új fényképezőket mutatott be a Panasonic

A Panasonic két új fényképezőgéppel bővíti termékpalettáját, amelyek a kreatív fotósok és az utazók igényeit egyaránt kielégítik. A LUMIX G97 egy sokoldalú, cserélhető objektíves modell a Mikro 4/3-os rendszerben, míg a LUMIX TZ99 egy kompakt utazózoomos fényképezőgép lenyűgöző zoomtartománnyal.

Panasonic Lumix G97

Panasonic LUMIX G97: A kreatív szabadság eszköze

A LUMIX G97 egy 20,3 megapixeles Digital Live MOS érzékelővel és a nagy teljesítményű Venus Engine képfeldolgozó processzorral van felszerelve, amely kiváló képminőséget biztosít még gyenge fényviszonyok között is. A fényképezőgép 5 tengelyes képstabilizátorral rendelkezik, amely hatékonyan csökkenti a bemozdulás okozta elmosódást, így élesebb képeket készíthetünk akár kézből fotózva is. A gyors autofókusz rendszernek köszönhetően a pillanat tört része alatt élesre állíthatjuk a témát, így nem maradunk le a fontos pillanatokról.

Videórögzítési képességei is kiemelkedőek: 4K felbontásban rögzíthetünk videókat 30 képkocka/másodperc sebességgel, valamint a 4K PHOTO funkcióval kiváló minőségű állóképeket menthetünk el a videofelvételekből. A fényképezőgép számos kreatív funkcióval is rendelkezik, mint például a fókuszsorozat és a posztfókusz, amelyekkel a felvétel elkészítése után is módosíthatjuk a fókuszpontot.

Panasonic Lumix TZ99

Panasonic LUMIX TZ99: A tökéletes útitárs

A LUMIX TZ99 egy kompakt fényképezőgép, amely 30x optikai zoommal rendelkezik, így távoli témákat is könnyedén megörökíthetünk vele. A fényképezőgép 20,3 megapixeles érzékelője és a beépített 5 tengelyes képstabilizátora garantálja a kiváló képminőséget. A 4K videórögzítésnek köszönhetően utazásaink emlékeit részletgazdag videókon is megörökíthetjük. Ezt a kamerát zsebméretű kialakításának köszönhetően könnyedén magunkkal vihetjük bárhová. A fényképezőgép Bluetooth és Wi-Fi kapcsolattal is rendelkezik, így egyszerűen megoszthatjuk fotóinkat és videóinkat okostelefonunkon vagy tabletünkön keresztül.

Panasonic Lumix G97 kit

Elérhetőség és árak

A kamerák várhatóan 2024 februárjától lesznek elérhetőek. A LUMIX TZ99 fekete és ezüst színben, 219 990 HUF áron kerül forgalomba. A LUMIX G97 299 990 HUF áron kapható majd, de lesznek különböző kit csomagjai is.