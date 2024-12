Bárkinek az otthonából kávézót csinál ez a masina

Az automata kávéfőzők hazánkban is egyre népszerűbbek, ami nem is csoda, hiszen ezekkel egyszerűen lehet kiváló minőségű kávét készíteni. Ráadásul úgy, hogy sokkal nagyobb szabadságot adnak, mint mondjuk a kapszulás rokonaik, hiszen a használó választhatja ki, hogy milyen kávéból főzné le az élénkítő italt. E területre dobott le a Philips a közelmúltban egy csodafegyvert, az 5500 Latte Go fantázianevű termék személyében. A vállalat igazi nagyágyú az otthoni automata kávágépek terén, ráadásul számára hazánk kiemelt fontosságú piacnak számít, így nem csoda, hogy a hazai boltokba is bekerült e készülék, sőt, még mi is megkaptuk a készüléket egy teszt erejéig. Miután kivettük a dobozból, az összeszerelés és üzembe helyezés pillanatokig tart, ez még annak sem okozhat problémát, aki egyébként idegenül mozog az elektronikai eszközök világában.

Philips 5500 Latte Go teszt. A dizájn remek, de tény, hogy nem egy ultrakompakt eszközről van szó.

Fotó: Hand-out / Philips

Külső, minőség

Az rögtön látszódik rajta, hogy egy nagyobb tudású darab, amely például rendelkezik saját darálóval is. Ez a felső részen kapott helyet, ide lehet betölteni a babot, azaz a kávén frissen őrölt alapanyagból készülhet. Ami már önmagában remek, hiszen ennek köszönhetően intenzívebbek, tisztábbak lehetnek az ízek. Ezt nem csak mi állítjuk, hanem az elismert kávés szakértők is.

Ráadásul még arra is mód van, hogy az őrlés finomságán is állítsunk egy több fokozatú skálán. De nem ez a termék egyetlen extrája. Hanem többek között az, hogy a kiszerelés részeként jár hozzá egy tejtartó rendszer (ezt hívják Latte Go-nak), amely képes forralásra és gőzölésre is. Mintegy 20 előzetesen, a gyártó által beállított programmal rendelkezik. Azaz ennyi féle ital készíthető el a segítségével. Ezek között a mindenki által ismert eszpresszó, americano vagy capuccino mellett megtalálhatóak a különlegesebb ritkaságok is, mint a Latte Macchiato vagy a Flat White.

Különlegesebb italok elkészítését is lehetővé teszi.



Az nagyon hamar kiderült, hogy ez a valóságban is működik, és a végeredmény ráadásul gyönyörű. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy olyan minőségű és esztétikájú italt kapunk, mint egy jobb kávézóban.