Házi tészta percek alatt: Kipróbáltuk a Philips otthoni tésztakészítőjét

A beleöntött lisztet lemérve már ki is számolja, hogy mennyi víz kell hozzá.

A tésztakészítés folyamata így a hozzávalók előkészítésével és a tészta kifőzésével együtt is legfeljebb 10-15 percet vesz igénybe, így pillanatok alatt friss, házi tészta kerülhet az asztalra. A gép automatikusan összegyúrja, kinyújtja és formázza a tésztát, így a felhasználónak nincs más dolga, mint megfőzni azt és élvezni a friss tészta ízét és illatát.

Személyes tapasztalatok

A Philips 7000 Series tésztakészítőt alaposan leteszteltük, és számos különböző tésztafajtát elkészítettünk vele. A gép minden alkalommal tökéletesen gyúrta és formázta a tésztát, az eredmény pedig ízletes és állagában is kiváló volt. Fontos különbség például az így, frissen készült tészta javára a bolti száraztésztával szemben, hogy előbbi sokkal kellemesebb textúrájú, kicsit durvább felületét sokkal jobban és mélyebben átjárja a szósz íze és így teljesen új értelmet nyernek az otthon készített olasz tésztaételek, mint a Bolognai, vagy Carbonara, esetleg egy egyszerű paradicsomos tészta. Különösen pozitívumként értékeltük, hogy a gép segítségével gluténmentes tészta is könnyedén készíthető, így az ételallergiával élők is élvezhetik a friss, házi tészta ízét.

Olyan hosszúra hagyhatjuk a spagettit, amilyenre csak szeretnénk.

Fontos viszont azt elmondani itt, hogy mivel a száraztészta nem épp a legdrágább alapanyagok közé tartozik a Philips tésztakészítője sokat nem fog spórolni nekünk. Aki ezért vásárolná, annak nem biztos, hogy megéri majd a 100 000 forintos árát, de, aki a frissen készült tészta állaga és íze miatt venné meg, az biztosan nem fog csalódni benne.

A készülék tisztítása is egyszerűnek bizonyult. A tartozékok könnyen szétszedhetők és mosogatógépben is moshatók, így a takarítás nem igényel különösebb erőfeszítést.

Philips 7000 Series - Összegzés és értékelés

A Philips 7000 Series tésztakészítő egy kiváló minőségű, ügyes konyhai gép, amely megkönnyíti és élvezetessé teszi a házi tészta készítését. Gyors, egyszerűen kezelhető, könnyen tisztítható és sokoldalú. Bár az ára magasabb, mint a hagyományos tésztagépeké, a kényelme, a sokoldalúsága és az általa nyújtott ízélmény miatt szerintünk megéri a befektetést. Mindazoknak ajánljuk, akik szeretik a házi tésztát, de nincs idejük vagy türelmük az elkészítéséhez