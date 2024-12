Pokémon kártyákat akart rabolni, most börtönbe mehet

Nem csak a Pokémon mögött álló vállalat számára gigantikus üzlet a franchise játékkártyáival való üzletelés. A rajongók egymás között is kereskednek azokkal, a ritka és értékes darabok több ezer dollárt érthetnek, míg a kuriózum kártyákat több százezer dollárokért értékesítik az aukciósházak. Ennek megfelelően elsősorban az Egyesült Államokban hosszú ideje problémát jelent a kártyák lopása és rablása, a legtöbb esetben a tolvajok az áruházakban lévő készleteket dézsmálják, de nemrégiben ipari méretű kártyalopásra is akadt példa. Most egy újabb erőszakos kártyarablási kísérletről érkezett hír, 2024. december 12-én a Washington állambeli Spokane városban egy rabló fegyverrel próbálta elvenni egy gyűjtő megvételre kínált kártyáit.

A bűncselekmény során a rabló egy előre megbeszélt nyilvános helyen kért találkozót a kártyagyűjtőtől, azzal a mesével, hogy meg kívánja vásárolni a drága kártyáit. Ehhez képest a találkozón készpénz helyett pisztolyt rántott a fiatalember, és a kártyák átadását követelte, azonban az autójában ült eladó rálépett a gázpedálra és menekülőre fogta.

A dühös rabló erre éles lőszerrel rálőtt a kocsijára, a hátsó szélvédőt találta el, de személyi sérülés nem történt.

A rendőrség röviddel később elfogta a fegyveres rablót, a 34 éves Kyle Row beismerte a bűncselekményt. A bíró 100 ezer dolláros óvadékot állapított meg, a vádemelés várhatóan december 24-én fog megtörténni, jó eséllyel letöltendő börtönbüntetés elé néz.

