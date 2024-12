Nagy segítség lehet otthon az intelligens robotporszívó

A Rowenta X-Plorer Serie 240 AI robotporszívó a középkategóriás robotok piacán egyre népszerűbb választás, számos olyan funkcióval kecsegtetve, amelyek korábban csak a prémium kategóriás modellekben voltak elérhetőek. De vajon tényleg megéri az árát? Tesztünk során heteken át használtuk a készüléket különböző környezetekben, hogy kiderítsük, mit tud valójában. Ebben a részletes cikkben megosztjuk tapasztalatainkat a Rowenta X-Plorer Serie 240 AI robotporszívóval kapcsolatban, kiemelve erősségeit és gyengeségeit.

A Rowenta X-Plorer Serie 240 AI robotporszívó kutyás-macskás lakásokba is tökéletes választás lehet.

Dizájn és kivitelezés

A Rowenta X-Plorer Serie 240 AI modern, letisztult dizájnnal rendelkezik, amely jól illeszkedik a legtöbb lakberendezési stílushoz. A fekete színű, D-alakú készülék kompakt méreteinek köszönhetően könnyedén befér az alacsonyabb bútorok alá, például kanapék, ágyak és komódok alá is. A tetején található egy feltűnő 3D Vision kamera, amely kulcsszerepet játszik a robot tájékozódásában és az akadályok elkerülésében. A porgyűjtő tartály könnyen hozzáférhető és üríthető, a tisztítása pedig egyszerű és higiénikus. Összességében a porszívó minőségi anyagokból készült, masszívnak és strapabírónak tűnik, ami hosszú távú használatot ígér.

Navigáció és takarítás

A Rowenta X-Plorer Serie 240 AI egyik legnagyobb erőssége az intelligens lézeres navigációs rendszer, amelynek köszönhetően hatékonyan és precízen takarít. A robot szisztematikusan halad végig a helyiségeken, nem hagy ki területeket, és nem takarít feleslegesen kétszer ugyanott. A 3D Vision kamera segít a robotnak felismerni és elkerülni az akadályokat, mint például a bútorok, a játékok, a háziállatok, sőt még a leesést is megakadályozza a lépcsőknél.

Magától felismeri az útjába kerülő tárgyakat és kikerüli őket.

A készülék képes feltérképezni a lakást, és a térképen virtuális falakat is létrehozhatunk, hogy megakadályozzuk a robot bejutását bizonyos területekre, például a gyerekszobába vagy a háziállatok etetőjéhez. De erre valójában nincs is szükség, mert a benne dolgozó mesterséges intelligencia egyátlagos robotporszívónál sokkal hatékonyabban felismeri az akadályokat, így ez a készülék nem a “hagyományos”, ütközéses módszerrel kerüli el a tereptárgyakat, hanem még előttük elfordul. Ez egy nagyon hasznos tulajdonság, ha mondjuk könnyen felboruló tárgyak vannak a nappalinkban, vagy esetleg olyan értékes és drága dolgok, mint egy zongora vagy valamilyen csúcsminőségű hangfal, amelyek oldalához ütközve még egy műanyag robotporszívó is nagyon bosszantó karcolásokat képes okozni.