Japán lesz a robottaxik új tesztpályája

A Waymo japán tesztjei egy újabb lépést jelentenek az önvezető közlekedés történetében. Az eredmények nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az önvezető autók hamarosan mindenki számára elérhetővé váljanak.

A Waymo robottaxi-üzletága az Egyesült Államokban, ha lassan is, de növekszik. A vállalat jelenleg mintegy 700 járművet üzemeltet több városban, köztük San Franciscóban, Los Angelesben, Austinban és Phoenixben. Emellett Atlantában is tervezi a robotaxi szolgáltatás elindítását az Uberrel kötött exkluzív partnerség keretében, és 2026-ban Miamiban is tervezi az indulást. Az Alphabet vezérigazgatója, Sundar Pichai nemrég azt mondta, hogy a Waymo hetente 175 000 fizetős utat, azaz mintegy egymillió kilométert tesz meg. Tokióban a Waymo járműveit a Nihon Kotsu által alkalmazott, képzett autonóm szakemberek fogják üzemeltetni. Amint a vállalat úgy érzi, hogy készen áll, átáll a kéz nélküli autonóm vezetésre, egy biztonsági sofőrrel a volán mögött. Karp nem árulta el, hogy ez végül teljesen vezető nélküli üzemmódra változik-e. A járműveket Tokió bizonyos kerületeire fogják geofedezni.

Azzal, hogy az Alphabet első külföldi országába küldi járműveit, megpróbál bizalmat sugározni technológiája iránt, különösen egy olyan időszakban, amikor a vállalatok visszavonnak a költséges robotaxi projektektől. A General Motors nemrég jelentette be, hogy nem finanszírozza tovább a Cruise-t, és helyette a vezetőtámogató technológiára és a személyes tulajdonú autonóm járművekre helyezi a hangsúlyt. Számos vállalat tesztelte már autonóm járműveit Japánban, de az ország Kínához és az Egyesült Államokhoz képest kissé visszamaradottnak számít ezen a téren. A probléma része például az is, hogy az ország robusztus autóipara a teszteléseket a saját országától eltérő országokra összpontosítja. A Toyota és a Nissan is arra törekszik, hogy a helyi üzemeltetőkkel együttműködve Kínában telepítsen robotaxikat.