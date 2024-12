Nem kell még temetni az LCD tévéket

Hangzás

A hangzáson is érződik, hogy a Samsung számára e készülék esetén kiemelt szempont volt a költséghatékonyság. Hibák nincsenek, a hangerő megfelelően na, ám az is igaz, hogy a basszusokat el lehet felejteni, a sztereó hangtér nem az igazi. Szóval, aki ad a jó hangminőségre, annak rá kell dugnia, valamilyen combosabb külső hangrendszert.

Nehéz irányítani?

A gyártók egy része nagyon ügyel arra, hogy a televízióik irányítása gyerekjáték legyen, és a Samsung is közéjük tartozik. Ennek szellemében fejlesztették ki azt a Tizen okos tévé rendszert, amit ez a készülék is megkapott. Ennek köszönhetően pedig a vezérlés tényleg nagyon felhasználóbarát. A menü átlátható, tele van hasznos, illetve érdekes funkciókkal és minden gyorsan elérhető.

A saját okostévé rendszer kiváló.

Természetesen a Netflix, és a hozzá hasonló, manapság igen népszerű webes videótékák sem hiányoznak, sőt, akár sportközvetítéseket is nézhetünk a neten keresztül. Vannak jó minőségű játékok elérését biztosító szoftverek, valamint akár a weboldalak felkeresése is megoldott. A Tizen Smart TV kellően sebes, nem futottunk bele semmilyen fagyásba, automatikus újraindulásba. Sajnos még mindig ott tartunk, hogy ezt egy 2024-es tv esetén is ki kell emelni pozitívumként.

Külsőségek

Mint ahogy a dizájn is az egyik erőssége! Bár első pillantásra teljesen hagyományos kialakítású darabnak tűnik, azonban a széleken elhelyezett kis talpak akár középre is betehetőek. Sőt, még az is változtatható, hogy a képernyő milyen távol legyen az asztallaptól. Ennek köszönhetően pedig akár egy DVD- vagy Blu-ray lejátszó, illetve soundbar is betolható elé úgy, hogy ne takarja ki a képet. A kávája a mai elvárásoknak megfelelően igen keskeny, és a készülékház is kellemesen karcsú. A készülék egyszerűen fel is akasztható egy bárhol megvehető konzol segítségével.

Samsung DU7172 - Megéri az árát?

A Samsung DU7172 egy teljesen korrekt televízió, amely képes volt bebizonyítani, hogy a hagyományos LED LCD tévéknek is van 2024-ben is helyük a boltok polcain. Nyilván bizonyos tulajdonságaiban elmarad attól, amit a fejlettebb technológiák kínálnak, de ha az árát is mellé tesszük, akkor csak tapsolni lehet. A nálunk vendégeskedő 65 hüvelykes, azaz 165 centiméteres képátlójú modell ára ugyanis durván 185 000 forint. Ez pedig a tudásához képest remek összeg.