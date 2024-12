Látványosan megújul a Galaxy mobilok szoftvere

Nagy meglepetést keltve a Samsung kénytelen volt jövőre halasztani az Android 15 alaprendszer és a OneUI 7 kezelőfelület kiadását a mobileszközeire, azonban most már világos, hogy miért is történt mindez. Szerdán bemutatkozott a Galaxy mobilok következő generációs rendszerszoftvere, nyílt béta formában pedig néhány országban (Dél-Korea, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, India, Lengyelország, Németország) már telepíthető is a Galaxy S24 mobilokra.

Vizuálisan látványos ráncfelvarrást hoz a OneUI 7 kezelőfelület

Fotó: Samsung

Az Android 15 önmagában nem különösebben érdekes, azonban a Samsung házon belül fejlesztett OneUI 7 kezelőfelülete már annál inkább. A jelenlegi stabil főverzióhoz képest jelentős általános ráncfelvarrást kapott, az ikonoktól a különféle panelekig mindenhol modernizációt hajtottak végre rajta a dizájnerek. A céljukat egy letisztultabb és könnyebben kezelhető felület megalkotása jelentette, és nagyon úgy tűnik, hogy sikerült is elérniük ezt a célt, a lenti videóban részleteiben megcsodálható a OneUI 7.

Az esztétikai változtatásokon túlmenően funkcionális fejlesztések is történtek. Javult a Galaxy AI mesterséges intelligenciás funkciócsomag szövegkezelése, bármilyen kijelölt szöveg esetében elérhetővé vált a helyesírás-ellenőrzés, a nyelvtani ellenőrzés, a stílusváltoztatásos újraíratás. A megfelelő országok és nyelvek esetén lehetőség van a rögzített telefonhívások szöveges átíratására.

A biztonság terén szintén érdemi változtatások történtek, lopásellenes funkciók kerültek a OneUI 7-be, letilthatóvá vált a 2G mobilhálózatokra való csatlakozás és az USB porton keresztüli adatkommunikáció, az utóbbit aktiválva csak akkutöltésre használható a vezetékes kapcsolat. A Knox Matrix Dashboardon keresztül egy helyen felügyelhetővé vált az összes birtokolt Samsung okoseszköz biztonsági állapota, a mobilok és tabletek mellett az okostévék és az okos háztartási eszközök is megjelennek benne.

Az Android 15 + OneUI 7 kombó a jövő év elején bemutatkozó Samsung Galaxy S25 mobilcsaládon debütál majd, ezt követően érkezik meg frissítésként minden olyan meglévő Galaxy-ra, amelyre meg lett ígérve ez a főverzió-frissítés, hivatalos listát a hírünk írásáig nem közölt a gyártó.