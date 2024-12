A táblagép, ami egy laptopot megszégyenít

Nem csak rajzolhatunk az érintőceruzával, de tanulásra, munkára is jó, jegyzetekkel, kiemelésekkel láthatjuk el vele dokumentumainkat, vagy a kijelzőm megjelenő bármilyen tartalmat.

Kamerák

A Galaxy Tab S10 Ultra két kamerával rendelkezik a hátlapján: egy 13MP-es fő kamerával és egy 8MP-es ultraszéles látószögű kamerával. A kamerák jó minőségű képeket készítenek, de nem érik el a csúcskategóriás okostelefonok kameráinak színvonalát. Az előlapi kamera 12MP-es, és videóhívásokhoz és szelfikhez is megfelelő.

Szoftver

A Galaxy Tab S10 Ultra Android 14 operációs rendszert futtat a Samsung One UI 5.1.1 felhasználói felületével. A One UI 5.1.1 számos hasznos funkciót kínál a tabletekhez, mint például a DeX mód, ami lehetővé teszi a tablet asztali számítógépként való használatát. A Samsung számos alkalmazást is előre telepített a tabletre, mint például a Samsung Notes, a Samsung Internet és a Samsung Health. Emellett természetesen a tablet támogatja a ma oly divatos mesterséges intelligenciás

Akkumulátor

A Galaxy Tab S10 Ultra 11 200mAh kapacitású akkumulátorral rendelkezik, ami egész napos üzemidőt biztosít normál használat mellett. A 45W-os gyorstöltés segítségével pedig rövid idő alatt feltölthetjük a tabletet.

Extra funkciók a billentyűzetes tokkal

A Samsung billentyűzetes tokjával a Galaxy Tab S10 Ultra még hatékonyabb eszközzé válik. A tok nem csak védelmet nyújt a tabletnek, hanem egy teljes értékű billentyűzetet és touchpad-et is kínál. A billentyűzet kényelmes gépelést tesz lehetővé, a touchpad pedig pontos és érzékeny. A billentyűzetes tokkal a Galaxy Tab S10 Ultra egy igazi laptop helyettesítővé válhat. A dolog egyetlen hátránya, hogy ezzel a tokkal sem lesz igazán képes arra a tablet, hogy mondjuk egy konferencián a széken ülve az ölünkből gépeljünk vele. Ez az egy felhasználási terület nem annyira kényelmes sajnos, mivel a tok maga nem tartja úgy meg a kijelzőt, int egy laptop zsanérjai tennék.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra - Összegzés

A Samsung Galaxy Tab S10 Ultra egy kiváló táblagép, ami lenyűgöző kijelzővel, erőteljes hardverrel és számos kényelmi funkcióval rendelkezik. A tablet kiválóan alkalmas munkára, szórakozásra és kreativitásra. A Samsung billentyűzetes tokjával pedig még hatékonyabb eszközzé válik. Ha egy prémium táblagépet keresünk, ami felveszi a versenyt a laptopokkal, akkor a Galaxy Tab S10 Ultra remek választás lehet. Az egyetlen hátránya az ára lehet, mert a csupasz tablet a billentyűzetes tok nélkül kerül 610 000 forintba, de az az igazság, hogy ez még csak nem is egy csúcs laptop ára,