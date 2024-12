Egy tévé, ami napfényes, világos szobában sem mond csődöt

Természetesen internetezni is lehet rajta.

Természetesen a segítségével elérhetőek a hatalmas netes "videótékák". Így tehát a Netflix, az Amazon, a Max, a Disney+ és a YouTube kínálata is elérhető. Sőt, a közelmúltban megkötött megállapodásnak köszönhetően már az RTL+ is bekerült a választékba. A tv rendelkezik beépített böngészővel, amelynek segítségével bármilyen weboldal felkereshető. Valamint ellátták egy remek digitális galériával, amelynek köszönhetően kiváló minőségű, gyönyörű képek, illusztrációk (akár animálva is!) a kijelzőre varázsolhatóak. Ennek segítségével pedig egyfajta interaktív faliképet kreálhatunk a televízióból.

Képminőség

Mindehhez persze elengedhetetlen a jó képminőség, és e téren sok panaszra nem lehet okunk. A kvantumpontos eljárással kiegészített, Mini LED háttérvilágítással megtámogatott LCD kijelző színei meglepően erőteljesek. Egészen kiváló színpontosság érhető el rajta, e téren ez a modell jelenleg a világ legjobbjai közé tartozik.

A kávák igazán vékonyak.

A kontrasztosság megfelelő, bár tény, hogy e téren nem kelhet versenyre a rivális OLED képalkotási technológiával. A fényereje kifejezetten nagy, így akkor sem jön zavarba, hogy ha egy egészen világos, erősen megvilágított, akár napfényes szobában kell teljesítenie. További előny, hogy ennek hála az úgynevezett nagy dinamikatartományú, azaz HDR filmek, videók és játékok visszaadása is igen látványos.

Mert hát a döntéshozók bizony azokra is komolyan odafigyeltek, akiknek ez utóbbi is fontos szempont. Ezért kapott a termék másodpercenként 120 képkockával is elboldoguló, 120 Hz-es kijelzőt, és ezért támogatja a FreeSync technológiát is. Ennek feladata, hogy megakadályozza a játékok esetén a zavaró képtörés vagy a képkocka duplázódásból fakadó akadás effektus felbukkanását. A mozgások kezelése egyébként egészen jó, hiszen szellemképesedés, szaggatást, elmosódást vagy egyéb problémát nem tapasztaltunk. A modell akkor sem jön zavarba, ha valaki oldalról tekint a képernyőre, hiszen az árnyalatok ilyenkor sem kezdenek fakulni, szürkülni.