Megfizethető okostelefon Kínából, kiemelkedő üzemidővel

A vállalat az olcsóbb modellekkel nyitott, és onnan bővíti folyamatosan a magasabb szintekre a kínálatát. E jól bevált stratégia részeként küldték csatába nálunk is a Tecno Pova 6 Pro telefont, amely jelenleg a kínai szuperkonrszern legnagyobb tudású mobilja nálunk.

Tecno Pova 6 Pro.

Nálunk a smaragdzöld változat járt, amely az év egyik legfigyelemfelkeltőbb telefonja. Már csak a színe miatt is, de emellett a hátlap kialakítása is különleges, a rengeteg fura díszítő textúrának köszönhetően. A frontfelület már nem ennyire izgalmas, hiszen a képernyő sík, a széleknél nem hajlított, és láttunk már vékonyabb kávákat is.

Azt is értékeltük volna, ha megkapja az IP68 minősítést, ami azt tanúsítja, hogy akár a víz alá is betehető. Erről viszont le kell mondani, ugyanis hivatalosan csak por- és cseppálló. A nagyobb telefonok közé tartozik egyébként, hiszen 16,5 cm hosszú és 7,6 centiméter széles. Tehát egy kisebb zsebbe már nem is biztos, hogy kényelmesen befér. Viszont cserébe jó vékony, hiszen a vastagsága csupán 7,9.

Aki arra gondol, hogy a méreteiből fakadóan a képernyője is hatalmas, az nem téved. Egy 6,78 hüvelykes 120 Hz-es AMOLED kijelzőt kapott, amely fantasztikus színeket és kifogástalan kontrasztot produkál. A Full HD+ felbontásnak köszönhetően a kép élességére sem lehet panasz. A fényerő is kellően magas, így nappal sincs gond a láthatósággal. A mozgások megjelenítése is remek, szóval mindent összevetve a kép minősége abszolút elsőrangú.

Ezt viszont a kamerákról sajnos nem mondhatjuk el. A 108 megapixeles esetében a felbontás megfelelő, több is, mint amire feltétlen szükség lenne. Viszont a viszonylag magas f/1.9 rekeszérték miatt a sötétet nem kezeli nagyon jól, így az este készült fotók nem túl szépek. Ráadásul a manapság trendi, és valóban hasznos ultraszéles látószögű kamerát lespórolták róla. A videós képességei sem eget rengetőek, ugyanis a 4K-ról le kell mondani, és csak a Full HD esetében olyan nagy a képrögzítési sebesség, ami elég a gyors mozgásokhoz. Valamint az is kár, hogy az optikai stabilizátort is kihagyták belőle, amely pedig hatékonyan tudná orvosolni a kézremegésből fakadó anomáliákat.