Modernizálta a mobilhálózatát a Telekom

Befejezte 5 éve indított mobilhálózat modernizációs programját a Magyar Telekom, melynek keretében összes mobil bázisállomását korszerűsítette és a modernizált állomások jelentős hányadán kapacitásbővítést, valamint 5G indítást is végrehajtott. A modernizáció célja a szolgáltatásminőség fenntartása és fejlesztése, valamint a kapacitás növelése az ügyfelek hang- és adatforgalmi igényeinek figyelembevételével.

A 3G lekapcsolása önmagában is rengeteget segített a kapacitás bővítésében

Fotó: David Preston / Unsplash

A Magyar Telekom 2020-ban indította az átfogó mobilhálózat modernizációs programját, melynek részeként korszerűsítette a mobilkommunikációs bázisállomásokat. Ez nemcsak az aktív és passzív rádiótechnikai eszközöket érintette, hanem az azok elhelyezéséhez és működéséhez szükséges infrastruktúrát is magába foglalta, például lítium-ion akkumulátorok is telepítésre kerültek, melyek áramszünet esetén hosszabb áthidalási időt biztosítanak a szolgáltatások számára és a fenntarthatósághoz is hozzájárulhatnak korszerű energiamenedzsment funkciók által.

2022 nyarán a modernizáció egyik fontos mérföldköve volt a szolgáltató 3G hálózatának lekapcsolása.

A modernizált hálózat lehetővé tette a Telekom számára, hogy a korábban 3G-re használt frekvenciákat, követve az ügyfelek igényeit és az adatforgalmi trendeket, a sokkal hatékonyabb 4G/5G hálózatoknak allokálja, így hozzájárulva a jobb ügyfélélményhez. A meglévő berendezések modern eszközre cserélése már önmagában is többletkapacitást teremt, és technológiai előnyöket, megbízhatóbb szolgáltatást, valamint alacsonyabb energiafelhasználást eredményezhet.

A Magyar Telekom az elmúlt 5 évben több mint 300 milliárd forintot költött Magyarországon mobil- és vezetékes hálózatainak infrastrukturális fejlesztésére.

A vállalat a jövőben tovább növeli az 5G területi lefedettséget, hogy minél több ügyfél számára elérhetővé váljon a mobiltechnológia legújabb generációja. Magyarország Kormányával az ország digitális átalakításáért tett közös nyilatkozatban a Magyar Telekom vállalta, hogy felgyorsítja az 5G lefedettség kiépítését, melynek eredményeként 2026-ra a lakosságszám-arányos kültéri 5G lefedettséget közel 99%-ra növeli. 2024 decemberétől a Telekom lakosságszám-arányos kültéri 5G lefedettsége már megközelíti a 74%-ot, a 4G lefedettsége pedig 99%-os.