Meglepetésszerűen debütált a The Witcher IV

Bomba meglepetést hozott a szerda este megtartott The Game Awards játékbejelentő és díjátadó esemény, a CD Projekt egy hat perces kedvcsináló videón formálisan is bejelentette a The Witcher IV-et. Már évek óta tudni, hogy a nyílt világú akció-szerepjáték az eredeti trilógiát követően többé-kevésbé friss lappal indít, ennek keretében pedig Ríviai Geraltot új főszereplő váltja.

Kevesek őszinte meglepetésére, de annál nagyobb örömére a The Witcher negyedik részének főszereplője az immáron teljes értékű szörnyvadásszá vált Ciri. A trailer egy klasszikus és sötét The Witcher történetet mesél el, a falusiak rituális emberáldozatra készülnek az erdőben lakó szörny távol tartására, ám a helyszínen feltűnt Cirinek más elképzelése van a helyzet rendezésére.

A bejelentő trailer már a játékot futtató Unreal Engine 5 játékmotorban készült, a rendereléséhez pedig egy bejelentetlen NVIDIA GeForce RTX videókártyát használtak, jó eséllyel valamelyik a jövő év elején debütáló RTX 50 Series csúcsmodellhez kapott korai hozzáférést a CD Projekt.

Egyelőre nem világos, hogy mikor lehet számítani a The Witcher IV megjelenésére, még 2-3 évre is lehet a játék, ezért is okozott ekkora meglepetést az első trailerének befutása.

