Hatalmas leállás lesz december végén a Vodafone-nál

A Vodafone Magyarország jelentős technikai fejlesztéseket hajt végre 2024 végén, melynek keretében rendszereit korszerűsíti és optimalizálja. Ennek érdekében az ügyfélkiszolgálás átmenetileg szünetelni fog 2024. december 31. 15:00 és 2025. január 2. 7:00 között. A szolgáltató átalakítja weboldalát, ezért az nem lesz elérhető a megjelölt időszakban, így a webshopban szerződés módosításra, új szolgáltatás vagy készülék megrendelésre nem lesz lehetőség. Január 2-től a megújult www.one.hu oldal várja az ügyfeleket.

Mit jelent ez a Vodafone ügyfelek számára?

A fejlesztések ideje alatt a Vodafone online felületei, így a weboldal és a My Vodafone applikáció, valamint a telefonos ügyfélszolgálat nem lesz elérhető. Ugyancsak szünetelnek bizonyos mobilos vásárlási lehetőségek, mint például az online egyenlegfeltöltés, az adatvásárlás és az autópályamatrica-vásárlás. Fontos hangsúlyozni, hogy a technikai átállás nem érinti a televíziós, internetes és mobilszolgáltatások működését, azok továbbra is zavartalanul elérhetőek lesznek.

Milyen alternatívák állnak rendelkezésre?

Bár az online egyenlegfeltöltés szünetel, a Vodafone ügyfelei továbbra is feltölthetik egyenlegüket bankautomatákban. A készpénzes feltöltés mellett a Vodafone számos partnerüzletében is lehetőség van egyenlegfeltöltésre. A technikai átállás ideje alatt a Vodafone korlátlan belföldi és EU roaming adatforgalmat biztosít ügyfeleinek, így az internet-hozzáférés továbbra is biztosított lesz.

Felkészülés a technikai átállásra

A Vodafone arra kéri ügyfeleit, hogy a technikai átállás előtt intézzék el a szükséges teendőket, például a számlabefizetést, az egyenlegfeltöltést és az esetleges adategyeztetéseket. Érdemes előre gondoskodni a szükséges adatmennyiségről is, hogy az átállás ideje alatt se kelljen megszakítani az internetezést.

A Vodafone több csatornán keresztül tájékoztatja ügyfeleit a technikai átállással kapcsolatos tudnivalókról. A részletes információk megtalálhatóak a Vodafone weboldalán, valamint az ügyfélszolgálaton keresztül is elérhetőek.