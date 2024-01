Ahogy a Samsung Galaxy S24 várható megjelenési dátuma egyre közelebb kerül – ez valószínűleg 2024. január 17-én lesz -, úgy érkeznek továbbra is a kiszivárgások és pletykák, amelyek a csúcstelefonok funkcióiról szolgáltatásairól szónak.

A jól ismert kiszivárogtató Ice Universe utalt arra, hogy az Ultra modell 4K felbontásban és akár 120 képkocka/másodperc (fps) sebességgel is képes lesz felvételeket rögzíteni. Ez lenyűgöző – de a tippadó megjegyzi, hogy ez a funkció még "tesztelés alatt" van, és lehet, hogy végül nem kerül bele

Galaxy S24 Ultra 4K 120fps video — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) December 31, 2023

Egy másik nagy szivárogtató, @MysteryLupin pedig legutóbb közzétett egy újabb listát, ami úgy tűnik, hogy egy összefoglaló a Galaxy S24 sorozatba kerülő AI funkciókról, melyek közt megtalálható például a nyelvek közötti élő fordítás, ami az egyik legizgalmasabb újítás a mai mobilok közt.

De emellett érkezhet még a "nightography" zoom, ami úgy tűnik, hogy egy speciális képfeldolgozás a gyenge fényviszonyoknál készült képekhez, amely lehetővé teszi, hogy a telefon kamerája több részletet rögzítsen tisztán, így akár a zoom is elérhetővé válik az éjszakai felvételeken.

Ez azért is érdekes, mert a Samsung csúcstelefonjainak kamerái már most is hihetetlenül jól „látnak" a sötétben és ezt fokozni már elég nehéz lehetett.

Egy generatív szerkesztési funkciót is említenek a kiszivárgások, amely úgy tűnik, hogy megfelel a bizonyos Pixel telefonokon a Google Fotókban található Magic Editor néhány trükkjének: gondoljunk csak a tárgyak eltávolítására vagy az üres helyek kitöltésére egy koppintással.

Minden az AI-ról

A promóciós anyagban használt címszavak alapján úgy tűnik, hogy ezek közül az AI funkciók közül néhány vagy mindegyik kizárólag a drágább Samsung Galaxy S24 Plus és Samsung Galaxy S24 Ultra készülékekben lesz megtalálható - bár természetesen a biztos információ a bejelentéskor derül csak ki.

Tudjuk, hogy a Google rengeteg AI varázslatot pakolt a legújabb Pixel telefonokba, és ezt az előrejelzések szerint még több funkciót fogja követni a Google Pixel 9-ben jövőre, de úgy tűnik, hogy a Samsung nem akar lemaradni, amikor a saját készülékeiről van szó.

A Samsung Galaxy S24 vonzerejének jelentős részét képező mesterséges intelligencia körüli pletykák már hónapok óta folyamatosan jelennek meg, és a korábbi kiszivárgások olyan funkciókat emeltek ki, mint például egy olyan hangrögzítő, amely képes automatikusan átírni a beszédet akár 10 különböző hangról.

Emellett persze szó van rengeteg további funkcióról, de még a készülékek színe is kiszivárgott már. Mi pedig izgatottan várjuk, hogy mindezekből mi válik majd valóra a bejelentésen.

