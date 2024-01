Az internetről használtan vett elektronikai eszközök esetében mindig fennáll a veszély, hogy lopott holmit sikerül vásárolni, ami adott esetben nem is működik, miután távolról letiltotta az eredeti gazdája. Most kiderült, hogy a lopottan vett Steam Deckkel is ráfázhatnak a vásárlók: ugyan a Valve konzolját nem lehet távolról „téglásítani", de a tolvajlás bejelentése esetén a sorozatszáma alapján minden hivatalos támogatási szolgáltatásról elesik az eszköz.

A helyzetre egy redditező hívta fel a figyelmet, egy éve vette az eBay piactéren a Steam Deckjét, most pedig nem részletezett probléma miatt hivatalos szervizbe szerette volna küldeni. Az ügyintézés során a gép sorozatszámából kiderült, hogy lopott egységről van szó, így a Valve semmilyen szín alatt sem hajlandó foglalkozni vele,

még a vevő költségére történő javítását sem vállalja.

Jelen esetben jó hír, hogy a Steam Deck javarészt csavarhúzóval házilag is könnyen javítható termék, bárki vásárolhat hozzá pótalkatrészeket. Emiatt a pórul járt vevőnek két opciója is van, megjavíthatja maga a kézikonzolját, vagy ha ezzel nem kíván foglalkozni, akkor megkereshet egy nem hivatalos műhelyt a problémájával.

