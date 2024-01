Szilveszterkor a petárdázás és tűzijáték okozta hanghatások miatt sok kutya megijedhet és így elszaladhat a gazdája közeléből, ezután pedig szintén az ijedségnek köszönhetően tájékozódási képességét elveszítve nagyon komoly távolságokra is elkóborolhatnak. Aki pedig azt hiszi, ez csak évi egy éjszakán jelenthet gondot, az téved, Mitől ijedhetnek meg a máskor bátor kutyák is? A tűzijáték és petárdázás a kutyák számára elképesztően ijesztő események. Az állatok rendkívül érzékenyek a hangokra, és a tűzijáték robbanásaikor érzékelt zajok kiválthatják bennük a szorongást és pánikot. A hirtelen, hangos zajok a kutya hallásához képest felerősödnek, ami zavarhatja őket és szorongást okozhat. A kutyák, akik amúgy bátrak és kíváncsiak, ilyenkor az ijedtségük miatt hajlamosak pánikszerű reakciókra. Jobb esetben a kutyák a gazdijuk közelében keresik a biztonságot, de sajnos az is egy gyakori jelenség, hogy a kutyák megpróbálnak megszabadulni a póráztól, mivel a zajok hatására úgy érzik, menekülniük kell. A gazdák kezéből kitépik a pórázt, vagy a kertben tartott kutyák esetleg kitörnek a kerítésen és az utcán találhatják magukat az állatok, veszélyeztetve ezzel saját és mások biztonságát. Nem csak szilveszterkor van ez így A tűzijáték és petárdázás az egyik legnagyobb stresszfaktor a kutyák számára. Az erős hanghatások mellett a fények, szagok és a légnyomás változása is hozzájárul a kutyák szilveszteri stresszéhez. Az állatoknak nehéz megfelelniük a váratlan és erős ingereknek, ezért gyakran elveszítik a kontrollt maguk felett. De nem csak szilveszteri jelenség ez. A megmaradt rakétákat és petárdákat – hiába tilos ez – szilveszter után hetekig használják még itt-ott, de augusztus 20. környékén újra felerősödik ez a jelenség és év közben is előfordul például kertvárosokban tűzijátékos szülinap, ami teljesen váratlanul érheti a kutyusokat. Állatok pánikban A kutyák szilveszteri pánikjukban különböző magatartási jeleket mutathatnak. Ilyenek lehetnek a sírás, ugatás, rejtőzködés, remegés, hányás vagy akár az épületek, kerítések károsítása is. Az állatok ilyenkor a szokottnál is erősebben igyekeznek elmenekülni, ezért a gazdáknak fontos, hogy fokozott figyelmet szenteljenek kedvenceiknek a szilveszteri időszakban. Mit tegyünk, ha szilveszterkor elveszett a kutyánk? Hát először is próbáluk megelőzni azt, hogy elvesszen. Ha tudjuk, hogy a kutyánk fél a robbanásoktól, hozzunk létre neki egy csendes, védett zugot, ahol biztonságban érezheti magát és ha lehet, ne hagyjuk őt egyedül. Hát először is próbáluk megelőzni azt, hogy elvesszen. Ha tudjuk, hogy a kutyánk fél a robbanásoktól, hozzunk létre neki egy csendes, védett zugot, ahol biztonságban érezheti magát és ha lehet, ne hagyjuk őt egyedül.

Ha a kutya nagyon rosszul viseli a rakétázást, az állatorvossal konzultálva adhatunk neki nyugtatókat is. Akik nem kertes házban élnek, azoknak még szilveszterkor is muszáj levinniük a kutyájukat sétálni. Ilyenkor nagyon figyeljünk, hogy a pórázt mindig jó erősen tartsuk és arra is, hogy azt a kutya ne tudja magáról ledobni. Ilyenkor például a nyakörv helyett egy hám lehet a jobb választás, mert abból sokkal nehezebben tud egy ilyedt kutya kibújni és elszaladni.

Ha pedig már megvan a baj:

Egy jeldó segíthet, ha megvan a baj: A GPS korában már számtalan módja van, hogy elveszett kutyánkat megtaláljuk. Különféle jeladókat vásárolhatunk, amelyek például mobilhálózaton keresztül kommunikálhatnak és jelezhetik a gazdinak, hogy merre jár a kedvence. Ezeket érdemes alaposan felrögzíteni a kutyusra, például a már említett hámra és nem nyakörvre, amit a kutya egyerűbben elhagyhat, miközben árkon-bokron ár menekül. Azonnali keresés: Amennyiben az állat mégis eltűnik, azonnal induljunk el keresésére a környéken. Figyeljünk a megszokott helyekre, ahol szívesen tartózkodik. A közösség ereje: Tegyük közzé az eltűnt kutyánk hirdetését a közösségi média platformokon, és értesítsük a szomszédokat. Minél többen tudják, hogy a kutya elveszett, annál nagyobb az esélye, hogy megtalálhatjuk. Kutyachip- leolvasás: Magyarországon már kötelező a kutyákba biztonsági chipet ültetni, ami tartalmazza a kutyusok gazdijának nevét és elérhetőségeit, így, ha valaki megtalálja kedvencünket, sokkal könnyebben visszajuttathatja hozzánk. Ehhez még csak állatorvosra sincs szükség, mert például a Mol üzemanyagtöltő állomásokon is találhatunk ilyen chip-leolvasókat.

A Mol országszerte 204 benzinkutján kutyachip-leolvasóval segíti a gazdákat, hogy megtalálják az elveszett kutyáikat, csökkentve ezzel nem csak a szilveszteri veszélyeket. Ezek a kutyachip-leolvasók és az adatbázis együttesen biztosítják, hogy a kóborló kutyák könnyen azonosíthatók és visszajuttathatók a gazdájukhoz. Ne hagyjuk figyelmen kívül kutyánk szilveszteri stresszét, és tegyünk meg mindent az elveszett kutyák megtalálásáért és biztonságos hazajuttatásáért. A legegyszerűbb pedig az, hogy a szilveszteri ünneplés örömét osszuk meg kedvenceinkkel, és gondoskodjunk róluk az év utolsó napjaiban is.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!