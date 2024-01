A helyi középosztály számára is megfizethetővé vált az amerikai álom.

A tavalyi Consumer Electronics Show előtt bemutatta minden idők egyik legdrágább vécéjét a luxus fürdőszobai kiegészítőkben utazó Kohler. Az amerikai vállalat 10 ezer dollárt, olyan 3,45 millió forintot kér a Numi 2.0 vécéért, ennyi pénzért az éjszakai fényként is működő hangulatvilágítást kínál, vízsugárral tisztítja és meleg levegővel szárítja a használókat, fűtött az ülőkerésze, a bokájukra fújt meleg levegővel javítja a rajta ülők komfortérzetét, továbbá az Amazon Alexa hangasszisztens jóvoltából beszélgetni is lehet vele.

Az árszabás természetesen exkluzív termékké teszi a Numit, a középosztálybeli amerikaiak már ódzkodnak kiadni több havi fizetésüket egy vécéért. Most viszont új szelek fújnak, a PureWash E930 bidéülőkével a Kohler számukra is elérhető áruvá tette a fent említett funkciók legfontosabb részét, így a felső osztálybeli társaik után ők is megélhetik az amerikai (vécé)álmot.

A 2149 dolláros, nagyjából 742 ezer forintos PureWash E930 egy okosbidé, a gyártó szerint bármely meglévő vécécsészére felszerelhető. Ugyan a cég évek óta kínál altájmosási funkcióval ellátott, bidé típusú vécéülőkéket, de az új modell támogatja az Amazon Alexát és a Google Home okosotthonos rendszert, így hangparancsokkal is aktiválhatóak és szabályozhatóak a funkciói, ha ez kényelmesebb volna a szokásos mobilappnál vagy távirányítónál.

A bidé extrái közül kiemelhető a mosáskor használt víz hőmérsékletének és nyomásának az állítása, a különböző vízszórómódok közti váltás, a szabályozható ülőkefűtés, és még az éjszakai fényes hangulatvilágítást is átemelték bele a Numi luxusvécéből.

A Kohler PureWash E930 máris rendelhető az Egyesült Államokban, az üzembe helyezéséhez persze szükség lehet vízvezetékszerelő és villanyszerelő közreműködésére.

Plusz akár burkolóra vagy egyéb szakemberre is, ha problémákba ütközik a tápellátó áramkör kiépítésekor a villanyszerelő.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!