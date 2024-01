A CES kiállításon mutatja be az új Styler ruhaápoló megoldását az LG. A nagynyomású kézi gőzölővel, speciális mozgó vállfaakasztóval (Dynamic Moving Hanger) és Dual TrueSteam gőztechnológiával érkező legújabb modell minden korábbinál gyorsabb és hatékonyabb megoldást kínál a ruhák felfrissítésére a továbbfejlesztett szárító, gyűrődéscsökkentő és páramentesítő funkciókkal.

Az LG Styler termékcsaládban az idei, új készülék az első, ami egy nagynyomású kézi gőzölőt is magában foglal. Ez a kiegészítő megkönnyíti a gyűrődések csökkentését az ingekről és más ruhadarabokról, így megspórolható a vasalással töltött idő.

A felhasználók a gyűrött ruhákat kényelmesen felakaszthatják a Styler ajtajának belsejére, majd a készülék aljában található kézi gőzölőt kiemelve egyetlen gombnyomással elindíthatják azt. A kézi készülék a nagynyomású gőz erejét kihasználva simítja ki és varázsolja puhává a ruhadarabokat, jelentősen csökkentve a vasalás szükségességét. Ráadásul a nagynyomású, kézi gőzölő kompakt mérete miatt kényelmesen használható, és a Styler belsejében egyszerűen tárolható.

Az LG Styler különleges, dinamikusan mozgó vállfaakasztója (Dynamic Moving Hanger) egyedi ápolást kínál a különféle ruhadarabok és szövettípusok számára. A korábbi Styler modellekből ismert mozgó akasztóval ellentétben – amely csak oldalirányban mozgott –, az új rendszer oldalirányú és kisebb forgó mozgásokra is képes, így hatékonyabb ruhafrissítést, szagtalanítást, szárítást és gyűrődéscsökkentést kínál. Az akasztó nagy szerepet kap a Styler ruhafrissítő programjaiban is: a Fine Dust program futtatásakor például percenként akár 350-szer is megrázza a ruhákat, hogy eltávolítsa a nagyméretű és a finom porszemcséket is a ruhákból.

Az új Styler egyik legnagyobb erőssége a beépített LG Dual TrueSteam technológia. Ez a megoldás nem egy, hanem két gőzgenerátort használ a gőz előállításához, így pontosabban szabályozható a gőzpermet mennyisége és erőssége. A kényes szövetek, például a selyem és a kasmír esetében a rendszer a két gőzgenerátor közül csak az egyiket használja, hogy a gőz áramlása optimális és kíméletes legyen. A Dual TrueSteam technológiának köszönhetően az új Styler speciális, ún. Sanitary programja gondoskodik a ruhák higiénikus tisztán tartásáról, megsemmisítve a baktériumok több mint 99,99 százalékát, illetve további 11 kórokozót.

Az LG legújabb ruhaápoló megoldása egy beépített ventilátorrendszert is kapott, amely automatikusan keringeti a levegőt a gardróbban, vagy abban a térben, ahol a Styler elhelyezésre került. Emellett a készülék páramentesítő funkcióval is rendelkezik, amely képes akár 10 liter nedvességet összegyűjteni a környezetéből anélkül, hogy a Styler ajtaját ki kellene nyitnia a felhasználónak. A páramentesítő funkció kellemes környezetet biztosít abban a helyiségben, ahol elhelyezik a készüléket, és megakadályozza, hogy a Styler által felfrissített ruhák újra átnedvesedjenek a helyiség párás környezetében.

Az új Styler egy ún. nadrágprést és egy továbbfejlesztett nadrágakasztó megoldást használ arra, hogy tökéletesen élére vasalt, gyűrődésmentes szövetnadrágok kerüljenek ki a gépből. A kényelmes használathoz a Styler LCD-érintőképernyője is hozzájárul, amin gyorsan és kényelmesen kiválasztható a megfelelő ruhafrissítési program.

A gyártó valamikor a közeljövőben nyújt majd tájékoztatást az új Styler megjelenési idejéről és áráról.

