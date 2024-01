Nagy meglepetéssel zárta a téli vásárának szekerét toló ingyenjátékos promócióját az Epic Games Store, magyar idő szerint 2024. január 11. délután 5 óráig a Marvel's Guardians of the Galaxy számítógépes változata szerezhető be ingyen és örökre a digitális játékbolttól.

A 2021 végén megjelent, az Eidos-Montréal által fejlesztett akció-kalandjáték remek kritikákat kapott a gamer sajtótól, azonban potenciálisan az Avengers-játék bukása miatt üzletileg nem vált sikeressé, távol tartották magukat tőle a vásárlók. Pedig akik esélyt adtak neki, azok jellemzően nagyra tartják, jól hangolt játékmenet mellett remek történet és szórakoztató karakterek jellemzik az egyjátékos kalandot.

Marvel's Guardians of the Galaxy minimum gépigény:

64 bites Windows 10

AMD Ryzen 5 1400 vagy Intel Core i5-4460 processzor

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) vagy AMD Radeon RX 570 videókártya

8 GB RAM, 80 GB szabad hely

Marvel's Guardians of the Galaxy ajánlott PC:

64 bites Windows 10

AMD Ryzen 5 1600 vagy Intel Core i7-4790 processzor

NVIDIA GeForce GTX 1660 Super vagy AMD Radeon RX 590 videókártya

16 GB RAM, 80 GB szabad hely

