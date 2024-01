A zsarolóvírusos támadások elterjedésével a kiberbűnözők java minimális gerincességet tanúsítva megfogadta, hogy kórházakat és hasonló kritikus intézményeket szándékosan nem fognak támadni, ha pedig véletlenül történik ilyen helyeken fertőzés, akkor ingyen átadják a titkosított adatok visszaszerzéséhez szükséges feloldókulcsokat.

A javarészt be is tartott vállaláshoz persze nem minden bűnöző tartja magát, például az egyesült államokbeli Seattle városában lévő Fred Hutchinson Rákközpont hackerei most vérlázító aljasságról tettek tanúbizonyságot. A kórház számítógépes rendszerébe még november közepén hatoltak be, ellopták a betegek összes adatát, beleértve a társadalombiztosítási számaikat és a leleteiket is. A támadók azóta fáradhatatlanul a páciensek adatainak nyilvánosságra hozásával zsarolják a kórházat, azonban az intézmény egy fillért sem hajlandó fizetni nekik.

Mostanra odáig fajult a helyzet, hogy a betegek swattingolásával kezdtek fenyegetőzni a hackerek, azaz hamis bűntények bejelentésén keresztül állig felfegyverzett rendőröket vagy kommandósokat uszítanának rájuk. Egyelőre nem érkeztek hírek arról, hogy a bűnözők beváltották volna a fenyegetést,

nem lehet megítélni a legújabb zsarolási kísérletük komolyságát.

A swattingolás súlyos bűncselekmény, amely az elmúlt években legalább kettő halálos áldozatot szedett az USA-ban, miután a bejelentésekre kivonult rendőröknél elpattant a cérna és lövöldözni kezdtek a házaikból kilépett áldozatokra.

