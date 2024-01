A szűk másfél évtizede alapított Xiaomi mostanra egyike lett a legsokoldalúbb cégeknek. Bár a mai napig a telefonok kapják a legnagyobb hangsúlyt, ám a kínálatukban megtalálhatóak a háztartási berendezések, okos otthon masinák, médialejátszók, szépségápolási cikkek, audió készülékek, valamint a televíziók is. Ez utóbbi termékcsalád ráadásul a tervek szerint a jövőben minden korábbinál nagyobb szerepet kaphat a konszern életében.

A Xiaomi Q2 névre hallgató tv mindenesetre már a hazai boltokba is megérkezett, és mi kipróbálhattuk, hogy mire is képes ez a kedvező árú televízió. Megnézhettük tehát, hogy a mobiloknál már bizonyított kínai holding mire képes tv fronton manapság.

Külső

Az azonnal feltűnik, hogy a legtöbb mai televíziótól eltérően ezüstös fényezést kapott a készülékház, ami azért kiemeli a termékóceánból, és egy picit különlegessé teszi ezt a modellt. A sík készülékház két kis, formatervezett tappancson nyugszik, de ha valaki úgy gondolja, akkor akár a falra is fellógathatja.

A kávái a mai trendeknek megfelelően igen keskenyek, és mindent összevetve nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a Xiaomi Q2 megjelenése kellően modern, szégyenkezni senki sem fog miatta. A csatlakozókínálat megfelelő, hiszen van rajta HDMI (2.0), USB, digitális és analóg hangcsatlakozó is.

Mit látunk?

A modell úgynevezett QLED kijelzőt kapott, aminek sajátossága, hogy az LCD panelt apró, úgynevezett kvantumpontok milliárdjaival turbózzák fel. Ennek köszönhetően pedig elméletileg szebbek lesznek a színek, illetve nő a fényerő. Mi 710 nites maximális fényességet mértünk, ami elég nagy ahhoz, hogy a nagy dinamikatartományú, HDR tartalmak látványosak legyenek. Viszont tény, hogy azért vannak ma már olyan nagyobb tudású készülékek, amelyek e téren jobban teljesítenek.

A színek szépek, markánsak, de azért annyira nem ragyogóak, mint amit az OLED televízióknál tapasztalhatunk. A termék 1,07 milliárd árnyalat visszaadását szavatolja, tehát a színgazdagság jó, és megfelelő beállítások mellett a színpontosságra sem lehet panasz. A kontraszt szemre rendben van, de azért hanyatt nem dobtuk tőle magunkat azért.

A tévé 60 Hz-es, azaz másodpercenként 60 képkocka megjelenítését szavatolja, és e téren is akadnak már jobb darabok, amelyeknél ez az érték 120 vagy 144 lehet.

Ez csak a játékosok számára fontos, mint ahogy az is, hogy a bemeneti késleltetés terén viszont igen jól teljesít, hiszen mi 11,4 millisecundumot mértünk, ami remek eredménynek minősül. A mozgások visszaadása során enyhe akadozást, szaggatást tapasztalhat a néző, de ezen hiba viszonylag egyszerűen orvosolható a képjavító szolgáltatások aktiválásával. A modell 4K-s, azaz 3840x2160 képpontos a kijelző, és ennek köszönhetően a részletességre nem lehet panasz.

Hang

A tv készülékházába két darab, egyenként 15 wattos hangsugárzót építettek, egy ilyen szettől pedig csodákat felesleges lenne várni. A hangerőre nem lehet panasz, hiszen kellően hangos. Viszont a sztereó hangtérrel már vannak problémák, és az is igaz, hogy a basszusokból sajnos nem sok minden hallatszik. Emiatt pedig a végeredmény kicsit művi, a megszólalásból hiányzik az élet. Viszont tény, hogy a zavaró búgástól, sercegéstől, zörgéstől megkímélt. Mindent összevetve azt mondhatjuk, hogy ez a modell egy jobb külső hangprojektorral vagy egy házimozi szettel nem veheti fel a versenyt hangminőség terén.

Igazán okos tv

Természetesen a Xiaomi Q2 is egy okostévé, hiszen manapság az ilyen funkciók nélkül már nem nagyon lehet labdába rúgni. A modell a Google TV platformját használja, amely tud magyarul is, fagyásokat nem produkál, de időnként hajlamos idegesítően belassulni. A kezelőfelület látványos, viszont picit átláthatatlan, ám tragédiáról azért szó nincs.

A Google TV egyik nagy erőssége az óriási alkalmazáskínálat, hiszen több, mint 10 000 app közül lehet válogatni. Ezek között megtalálhatóak a híroldalak, sportokkal, egészséggel, időjárással kapcsolatos letölthető szoftverek, valamint természetesen a manapság közkedvelt online streaming applikációk sem hiányoznak. Más rivális modellekkel ellentétben nagy hiányzók nincsenek, tehát van Netflix, HBO, Disney+, SkyShowtime, RTL és YouTube is. A böngésző segítségével a weboldalak felkeresésére is mód nyílik. Illetve természetesen a játékok is megtalálhatóak. Azonban mivel a készülékbe épített hardver gyenge, ezért a jobb grafikájú, komplexebb darabokról sajnos le kell mondani.

Mennyi az annyi?

A nálunk járt 165 centiméteres, azaz 65 collos képátlóval bíró Xiaomi Q2 televízióiért 290 000 forintot kell letenni az asztalra. Ez pedig a képességeihez képest korrekt összegnek tartjuk. A kép- és hangminőség megfelelő, valamint a kezelése és a dizájnja is rendben van. Nem ez a világ leginnovatívabb, legelőremutatóbb készüléke, azonban ez az árán is látszódik.

