Belle Delphine tipikus képviselője annak, amikor valaki saját magát építi fel a semmiből, válik sztárrá, és lesz piszkosul gazdag. A dél-afrikai lány először csak azt kezdte közvetíteni, ahogy videójátékozik, és megfigyelte, hogy ha kevés ruhát hagy magán a nagy forróságban, akkor sokkal szívesebben támogatják a nézői.

Arra is rádöbbent, hogy ha bemutatja, hogy hogyan öltözik be kedvenc játékos karaktereinek, azt is nagyon imádják a kedvelői. Innen pedig már egyenes út vezetett odáig, hogy harmadik szenvedélyét, az erotikát is a nagyvilág elé tárja.

Belle Delphine mára e három kedvteléséből él. Sőt, létrehozta saját gamer kiegészítő és tusfürdő márkáját is, amit természetesen a kádjában mutatott be, tehát az üzleti élet irányába is elkezdett tipegni. Hatalmas rajongói tábora alakult ki rövid idő alatt, akik odáig vannak érte. Ha megnézi a galériánkban található képeit, talán Ön is megérti, hogy miért.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!